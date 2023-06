FC Eindhoven-doelman Bertrams heeft ernstige vorm van artrose en stopt abrupt

Doelman Nigel Bertrams is gedwongen om per direct een punt achter zijn carrière te zetten. De doelman van FC Eindhoven heeft een ernstige vorm van artrose en speelde de afgelopen periode elke wedstrijd met pijnstillers. "Bij elke trap tegen een bal voel ik mijn heup", vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad.

"Ik hield zoveel van deze sport, dat ik mijn problemen heb onderschat", vertelt de dertigjarige Bertrams. "Wat ik de afgelopen jaren gedaan heb, kan namelijk helemaal niet. Ik heb roofbouw op mezelf gepleegd en kon al jaren geen wedstrijd meer zonder pijnstillers spelen."

Bertrams miste dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie geen minuut van FC Eindhoven. In zijn laatste wedstrijd in de play-offs met FC Eindhoven viel hij vorige week tegen Almere City uit met een kaakbreuk. "Mijn lichaam is gewoon helemaal op."

De doelman heeft een ernstige vorm van artrose. "Ik ben net dertig, maar heb inmiddels de heupen van een man van over de zeventig. Het wordt nu serieus gevaarlijk om door te gaan. Doktoren hebben me nu al geadviseerd om zo snel mogelijk twee kunstheupen te laten inbouwen."

Bertrams gold als groot talent bij PSV

Bertrams gold in zijn jeugd bij PSV als een groot talent, maar speelde maar één keer in de hoofdmacht van de club. Vervolgens stond hij in Nederland onder contract bij Willem II, NAC Breda, De Graafschap, MVV, FC Groningen, PEC Zwolle en dus FC Eindhoven.

"Het is tijd om de sport gedag te zeggen en mezelf tegen mijn eigen ambities in bescherming te nemen", zegt Bertrams. "Ik wilde nog zo ontzettend graag keepen. Het is zo'n schitterend vak en van de laatste twee jaar heb ik ongelooflijk genoten, maar het kan niet meer."