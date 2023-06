Mourinho hoeft medaille niet na verloren Europese finale: 'Ik houd alleen goud'

Jose Mourinho was woensdagavond na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla niet van plan om zijn medaille voor de tweede plek mee naar huis te nemen. Direct na de uitreiking deed hij de medaille af en gaf hij het als aandenken aan een jonge AS Roma-fan.

"Ik bewaar altijd de gouden medailles en geef de zilveren weg", was de simpele uitleg van Mourinho na afloop in Boedapest. In de Puskás Aréna stapte de Portugese trainer na vijf gewonnen Europese finales voor het eerst als verliezer van het veld na een eindstrijd.

Mourinho won de UEFA Cup (met FC Porto), twee keer de Champions League (met FC Porto en Internazionale), de Europa League (met Manchester United) en Conference League (met AS Roma). Toch was hij na het verlies tegen Sevilla "nog nooit zo trots naar huis gegaan als vandaag".

"De jongens hebben alles gegeven", reageerde de zestigjarige Mourinho na het verlies na strafschoppen tegen Sevilla. "We voelden enorm veel druk tegen een team dat eigenlijk meer kwaliteiten heeft dan wij. We verloren een wedstrijd, maar geen waardigheid."

José Mourinho geeft zijn medaille weg aan een jonge fan. Foto: Getty Images

Mourinho zaait twijfel over toekomst

Het is door de nederlaag tegen Sevilla nog niet zeker of AS Roma volgend jaar weer mee mag doen aan de Europa League. De club moet daarvoor in de competitie als vijfde of zesde eindigen. Met nog één speelronde op het programma staat AS Roma zesde, met één punt meer dan Juventus.

Bovendien is het nog zeer onzeker of Mourinho na de zomer nog wel bij AS Roma op de bank zit. Hij wordt al langer in verband gebracht met andere clubs, waaronder Paris Saint-Germain. "Mijn toekomst? Maandag ga ik op vakantie", reageerde hij.

"Ik kan gewoon nog niet zeggen of ik volgend seizoen sowieso nog coach van AS Roma ben", vervolgde 'The Special One', die benadrukte dat hij nog niet benaderd is. "Als ik met andere clubs in gesprek ga, dan zal ik dat eerst aan de clubleiding melden."