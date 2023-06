Jonker: 'Van de Sanden en Van Es horen bij beste dertig speelsters van Oranje'

Bondscoach Andries Jonker vindt Shanice van de Sanden en Kika van Es bij de beste dertig speelsters van Nederland horen. Het was voor de keuzeheer de reden om beide routiniers woensdag in de voorselectie voor het WK op te nemen.

De uitnodiging voor Van de Sanden en Van Es is opvallend, omdat beiden dit jaar nog niet werden opgeroepen door Jonker. Van Es had het WK al uit haar hoofd gezet door een zwangerschap, maar kreeg in maart een miskraam. Een maand later maakte ze haar rentree bij haar club PSV. Liverpool-aanvaller Van de Sanden speelde in november 2021 de laatste van haar 95 interlands.

"Op hun posities horen ze bij de beste opties", zei Jonker woensdag in een toelichting op zijn dertigkoppige voorselectie. "De motivatie bij allebei is ook heel groot. Ze geven me het gevoel dat ze voor het eerst een WK gaan spelen. Dat geeft ze geen garanties, maar zij horen absoluut bij de beste dertig speelsters van Nederland."

Jonker werkte eerder al met Van de Sanden en Van Es. In zijn eerste interlandperiode riep hij beide speelsters op, nadat ze door zijn voorganger Mark Parsons waren gepasseerd voor het EK. Van de Sanden raakte alleen geblesseerd, waardoor ze geen wedstrijden speelde. Van Es maakte toen ook geen minuten. In november deed de linksback wel mee in de oefeninterland tegen Denemarken.

Jonker is beiden daarna niet uit het oog verloren. "Ik ben afgelopen weekend bij Liverpool-Manchester United wezen kijken om te zien hoe ver Shanice op dit moment is. Ze speelt de laatste tijd steeds meer en raakt in betere doen. Met Kika heb ik de afgelopen maanden vanwege haar verhaal intensief contact gehad. Ze is zeer ervaren."

De voorselectie van Oranje voor het WK: Keepers (4): Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) en Jacintha Weimar (Feyenoord)

Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) en Jacintha Weimar (Feyenoord) Verdedigers (10): Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan), Alieke Tuin (Fortuna Sittard) en Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan), Alieke Tuin (Fortuna Sittard) en Lynn Wilms (VfL Wolfsburg) Middenvelders (7): Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Wieke Kaptein (FC Twente), Jill Roord (VfL Wolfsburg) en Sherida Spitse (Ajax)

Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Wieke Kaptein (FC Twente), Jill Roord (VfL Wolfsburg) en Sherida Spitse (Ajax) Aanvallers (9): Lineth Beerensteyn (Juventus), Tiny Hoekstra (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Victoria Pelova (Arsenal), Shanice van de Sanden (Liverpool) en Katja Snoeijs (Everton).

Van de Sanden en Van Es op 19 juni in Zeist

De dertigjarige Van de Sanden en de één jaar oudere Van Es melden zich op 19 juni in Zeist voor de start van de WK-voorbereiding. In de elf daaropvolgende dagen moeten ze een plek in de definitieve selectie afdwingen.

Jonker maakt op 30 juni de 23 namen bekend die naar Australië en Nieuw-Zeeland afreizen. Daarbovenop worden nog een extra keeper en speelster geselecteerd voor het geval er speelsters geblesseerd raken.

Het WK wordt van 20 juli tot en met 20 augustus gehouden. Nederland treft in de groepsfase Portugal, Vietnam en regerend wereldkampioen de Verenigde Staten. Alle duels in deze 'poule des doods' worden in Nieuw-Zeeland gespeeld. Voor de verliezend WK-finalist van vier jaar geleden begint het toernooi op 23 juli met een wedstrijd tegen Portugal.