Sevilla wint Europa League voor 7e keer na penalty's tegen Roma van Mourinho

Sevilla heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor de zevende keer de Europa League gewonnen. De Spanjaarden waren in Boedapest na penalty's te sterk voor het AS Roma van coach José Mourinho, nadat de finale na verlenging in 1-1 was geëindigd.

Paulo Dybala maakte tien minuten voor rust de openingstreffer voor AS Roma. Vroeg in de tweede helft zorgde Giovanni Mancini met een eigen doelpunt voor de gelijkmaker. In zowel de reguliere speeltijd als de verlenging werd vervolgens niet meer gescoord, waarna Sevilla met 4-1 de sterkste was in de penaltyserie.

Bij Roma viel Georginio Wijnaldum ruim twintig minuten voor tijd in en bleef Rick Karsdorp op de bank. Karim Rekik kwam in de verlenging in het veld bij Sevilla.

Dankzij de zege op Roma blijft Sevilla ongeslagen in finales in de Europa League (voorheen UEFA Cup). De Spanjaarden wonnen het Europese clubtoernooi eerder in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020.

Voor Mourinho komt er door de nederlaag een einde aan een ongeslagen reeks in Europese finales. Vorig jaar leidde hij Roma ten koste van Feyenoord (1-0) naar de Conference League en in 2017 won de Portugees met Manchester United ten koste van Ajax (2-0) de Europa League. Eerder veroverde hij de Champions League (2004) en de UEFA Cup (2003) met FC Porto en de Champions League met Internazionale (2010).

José Mourinho verloor voor het eerst in zijn carrière een Europese finale. Foto: Getty Images

Dybala zet Roma op voorsprong

In een kolkende Puskás Aréna was de eerste grote kans voor AS Roma. Na twaalf minuten dook Leonardo Spinazzola voor het vijandige doel op, maar zijn inzet werd gekeerd door Sevilla-keeper Yassine Bounou.

In het vervolg van de eerste helft speelde het spel zich vooral op het middenveld af en namen beide ploegen weinig risico, tot tien minuten voor rust. Toen vond Dybala het doel na een prachtige pass door het midden van Mancini. Mourinho liet voor de finale nog weten dat Dybala slechts een half uur kon spelen, maar de Argentijn stond gewoon in de basis.

Sevilla ging daarna op jacht naar de gelijkmaker en was daar op slag van rust heel dichtbij. Ivan Rakitic probeerde het vanaf afstand met links en zag zijn poging uiteenspatten op de paal.

Vreugde bij Sevilla na de gelijkmaker. Foto: Getty Images

Sevilla na rust snel op gelijke hoogte

Ook aan het begin van de tweede helft leunde Roma op de verdediging en werd de ploeg van Mourinho omsingeld door Sevilla. Dat resulteerde tien minuten na rust in de gelijkmaker. Een voorzet van Jesús Navas werd door Mancini in zijn eigen doel gewerkt.

Roma kreeg even later een grote kans bij een scrimmage voor het doel van Sevilla, maar Tammy Abraham, Chris Smalling en Roger Ibañez verzuimden de 2-1 te maken. Een kwartier voor tijd wees scheidsrechter Anthony Taylor naar de stip toen Lucas Ocampos naar de grond ging, maar op advies van de VAR kreeg Sevilla toch geen penalty.

Beide ploegen bleven daarna op het winnende doelpunt jagen, al werd er niet meer gescoord in de reguliere speeltijd. Andrea Belotti was namens Roma het dichtst bij de 2-1, maar ook hij kon een verlenging niet voorkomen.