FC Emmen straft fout NAC-doelman af en wint eerste duel in strijd om lijfsbehoud

FC Emmen heeft zijn eerste wedstrijd in de play-offs om promotie/degradatie nipt gewonnen. De ploeg van coach Dick Lukkien won de heenwedstrijd in de halve eindstrijd tegen NAC Breda met 1-2.

FC Emmen begon sterk aan de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion en was na elf minuten dicht bij de openingsgoal. Jari Vlak had de kans om de score te openen, maar hij stuitte vlak voor het doel op NAC-keeper Pepijn van de Merbel.

Halverwege de eerste helft kwam FC Emmen wel op voorsprong via Lorenzo Burnet. De linksback schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied raak na een fraaie combinatie tussen Vlak en Mark Diemers.

NAC kwam daarna iets beter in de wedstrijd, maar moest zes minuten voor rust opnieuw een doelpunt incasseren. Ditmaal ging Van de Merbel, die de geschorste Roy Kortsmit verving, in de fout bij een vrije trap van FC Emmen en profiteerde Ole Romeny met een rake kopbal.

FC Emmen viert de openingstreffer van Lorenzo Burnet. Foto: Pro Shots

NAC pas vlak voor rust voor het eerst gevaarlijk

Vlak voor rust stichtte NAC voor het eerst gevaar, maar de kopbal van Jort van der Sande werd over het doel getikt door FC Emmen-doelman Mickey van der Hart. De Brabanders kwamen sterk uit de kleedkamer en waren vroeg in de tweede helft opnieuw dicht bij de aansluitingstreffer via de net ingevallen Charles-Jesaja Herrmann.

FC Emmen nam na rust wat gas terug en kreeg nog een kans op de 0-3 via Richairo Zivkovic, maar de spits raakte de bal volledig verkeerd. NAC leek niet meer te gaan scoren, maar vond in de blessuretijd toch nog het doel via een van richting veranderd schot van Aimé Omgba.

De return tussen FC Emmen en NAC Breda wordt zaterdag op De Oude Meerdijk gespeeld. De winnaar van het tweeluik speelt in de finale van de play-offs tegen VVV-Venlo of Almere City FC. Die twee ploegen speelden dinsdag in De Koel met 1-1 gelijk.