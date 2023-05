KNVB in conflict met Europese topclubs over afstaan speelsters voor WK

De KNVB en andere voetbalbonden zijn in conflict met Europese topclubs over het afstaan van speelsters voor het WK voetbal van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat laat bondscoach Andries Jonker woensdag weten na de bekendmaking van de voorselectie.

Als gevolg daarvan is het nog onzeker of zeven speelsters zich op 19 juni in Zeist mogen melden voor de start van de WK-voorbereiding. Jonker wilde niet zeggen om welke clubs en speelsters het gaat. Hij liet alleen los dat het om "clubs uit de grote voetballanden" gaat.

Volgens Jonker hebben de clubs twee weken geleden bij de FIFA geklaagd over de belasting van de internationals. Volgend jaar staan er in de zomer EK-kwalificatiewedstrijden en de Olympische Spelen in Parijs op het programma. De clubs vrezen dat bij een langere WK-voorbereiding deze zomer de speelsters volgend jaar overbelast zijn.

De FIFA gaf de clubs gelijk, waardoor de speelsters pas op 23 juni naar de nationale ploeg hoeven gaan in plaats van 19 juni. Dat beïnvloedt volgens Jonker de WK-voorbereiding van Oranje, ook al gaat het om vier dagen. Er waren al verschillende media- en sponsorbijeenkomsten en een oefenduel op 25 juni ingepland. Nederland reist bovendien op 7 juli naar Australië voor een oefenstage.

Jonker baalt van de situatie. "In mijn ogen gaat het erom dat je de belangen van de spelers vooropzet. Dan kom je met de bonden, clubs en FIFA vast wel op hetzelfde uit. Maar je moet dan wel met elkaar in gesprek gaan en niet met elkaar in gevecht. Dit is verspilde tijd en energie. Wij moeten niet afgeleid worden door dit soort perikelen."

Schema Oranje richting en tijdens WK 19 juni: start WK-voorbereiding in Zeist

27 juni-4 juli: trainingskamp in Horst

2 juli: oefeninterland Nederland-België in Kerkrade

9-17 juli: trainingskamp in Sydney

23 juli: Nederland-Portugal in Dunedin (WK-duel 1)

27 juli: VS-Nederland in Wellington (WK-duel 2)

1 augustus: Vietnam-Nederland in Dunedin (WK-duel 3)

'De emoties lopen op'

Volgens Jonker lopen de gemoederen achter de schermen hoog op. Namens de KNVB zijn topmannen Jan Dirk van der Zee, Nigel de Jong en Gijs de Jong bij de gesprekken betrokken. "Eén club heeft tegen ons gezegd: 'We hoeven onze speelsters formeel pas op 10 juli af te geven. Als jullie ze tot die tijd niet betalen, geven we ze vrij.'" Jonker wilde niet zeggen welke club dat is.

"Ik belde een speelster van een andere club op. De club zei tegen haar: 'Je begint pas op 23 juni bij je land, want je teamgenote is geblesseerd.' Waar gaat dit over? Jullie kunnen je voorstellen hoe ik me hierbij voel. Ik hang aan een touwtje."

De bondscoach kon zijn irritatie over de gang van zaken niet verbergen. "De tijd loopt door. Er wordt hier al twee weken intensief over gesproken. Dit is een groot ding, met name in Engeland en Duitsland. De emoties lopen nu wel op. Ik vertel het jullie heel rustig, maar het raakt ons ook."

"De sfeer die er rondom een WK moet hangen, moet positief zijn. Het toernooi moet een impuls geven aan het vrouwenvoetbal. Dat is nu niet zo en dat is jammer. De mensen die beleid maken, moeten beter nadenken. Wat doen ze nou? Het gaat hartstikke goed. Wat moeten we doen om dat zo te houden?"

De Oranjevrouwen plaatsten zich in september voor het WK. Foto: ANP

'Ik ben ook niet blij met kalender'

Jonker heeft wel begrip voor het standpunt van de clubs. "Ik ben ook niet blij met de kalender voor 2024. Geen enkel land is dat. Maar de bonden en de clubs zouden juist samen moeten optrekken. Dat je elkaar gaat bevechten, is niet handig."

Basisspelers Jill Roord, Dominique Janssen, Lynn Wilms (allen VfL Wolfsburg) en Lineth Beerensteyn (Juventus) melden zich sowieso niet op 19 juni in Zeist. Zij krijgen van Jonker langer vrijaf omdat hun seizoen langer duurt.

Roord, Janssen en Wilms spelen zaterdag met Wolfsburg de finale van de Champions League tegen FC Barcelona. Dat duel wordt in Eindhoven gespeeld. Beerensteyn speelt een dag later met Juventus de Italiaanse bekerfinale tegen AS Roma.