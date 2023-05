Wiegman mist op WK ook Engelse sterspeelster Mead vanwege blessure

Sarina Wiegman kan op het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland niet beschikken over Beth Mead. De aanvaller van Engeland is niet op tijd hersteld van een knieblessure. Ze is één van de vele afwezigen bij de regerend Europees kampioen.

Wiegman gaf eerder al aan dat er een wonder nodig was om de 28-jarige Mead speelklaar te krijgen voor het eindtoernooi. De vleugelspeler scheurde in november haar kruisband en is sindsdien uit de roulatie.

Mead was zomer vorig jaar nog één van de uitblinkers bij Engeland, dat onder leiding van Wiegman in eigen land Europees kampioen werd. Ze werd bovendien verkozen tot speler van het toernooi en was met zes doelpunten ook nog eens topscorer.

Het uitvallen van Mead is de zoveelste tegenslag voor Wiegman. Eerder hoorde ze dat aanvoerder en Chelsea-verdediger Leah Williamson (eveneens met een knieblessure) het toernooi aan zich voorbij moet laten gaan. Ook Chelsea-middenvelder Fran Kirby is geblesseerd.

23-koppige selectie van Engeland Keepers (3): Mary Earps, Hannah Hampton, Ellie Roebuck

Mary Earps, Hannah Hampton, Ellie Roebuck Verdedigers (7): Millie Birght, Lucy Bronze, Jess Carter, Niamh Charles, Alex Greenwood, Esme Morgan, Lotte Wubben-Moy

Millie Birght, Lucy Bronze, Jess Carter, Niamh Charles, Alex Greenwood, Esme Morgan, Lotte Wubben-Moy Middenvelders (6): Laura Coombs, Jordan Nobbs, Georgia Stanway, Ella Toone, Keira Walsh, Katie Zelem

Laura Coombs, Jordan Nobbs, Georgia Stanway, Ella Toone, Keira Walsh, Katie Zelem Aanvallers (7): Rachel Daly, Bethany England, Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Katie Robinson, Alessia Russo

Bronze en Bright net op tijd hersteld

Maar er was ook goed nieuws voor Wiegman: rechtsback Lucy Bronze (FC Barcelona) en centrale verdediger Millie Bright (Chelsea) kunnen wél meedoen aan het toernooi. Vanwege blessures was het onzeker of ze bij de selectie zouden zitten.

Van de 23-koppige selectie maken er zestien deel uit van de groep die vorig jaar Europees kampioen werd. Zij nemen het in de groepsfase van het WK op tegen Haïti, Denemarken en China.