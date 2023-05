Teruggekeerde Van de Sanden en Van Es in voorselectie Oranjevrouwen voor WK

Europees kampioenen Shanice van de Sanden en Kika van Es zijn opgenomen in de voorselectie voor het WK voetbal van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat heeft bondscoach Andries Jonker donderdag bekendgemaakt.

Van de Sanden en Van Es werden vorig jaar nog gepasseerd voor het EK in Engeland. Toen was Mark Parsons nog de bondscoach. Zijn opvolger Jonker heeft in zijn dertigkoppige voorselectie wel plek voor de twee routiniers. Hij geeft later op woensdag een toelichting.

De oproep voor Van de Sanden en Van Es is een verrassing. Rechtsbuiten Van de Sanden speelde anderhalf jaar geleden haar laatste en 95e interland. Van Es werd in november vorig jaar nog wel opgeroepen, maar ging daarna door een zware periode.

Van Es kreeg in maart een miskraam, vertelde ze ruim een week geleden aan het AD. De 31-jarige linksback maakte eind vorige maand haar rentree bij haar club PSV en hoopte stiekem nog op een plek in de WK-selectie. Dat is voorlopig gelukt voor de Europees kampioene van 2017.

De voorselectie van Oranje voor het WK: Keepers (4): Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) en Jacintha Weimar (Feyenoord)

Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) en Jacintha Weimar (Feyenoord) Verdedigers (9): Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan) en Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan) en Lynn Wilms (VfL Wolfsburg) Middenvelders (8): Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Wieke Kaptein (FC Twente), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax) en Alieke Tuin (Fortuna Sittard)

Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Wieke Kaptein (FC Twente), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax) en Alieke Tuin (Fortuna Sittard) Aanvallers (9): Lineth Beerensteyn (Juventus), Tiny Hoekstra (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Victoria Pelova (Arsenal), Shanice van de Sanden (Liverpool) en Katja Snoeijs (Everton).

Oranje ingedeeld in 'poule des doods'

Het WK wordt van 20 juli tot en met 20 augustus gehouden. Nederland treft in de groepsfase Portugal, Vietnam en regerend wereldkampioen de Verenigde Staten. Alle duels in deze 'poule des doods' worden in Nieuw-Zeeland gespeeld. Voor de verliezend WK-finalist van vier jaar geleden begint het toernooi op 23 juli met een wedstrijd tegen Portugal.

Met de dertig speelsters start Oranje op 19 juni met de voorbereiding op het WK. Die begint met een trainingsstage in Zeist. Daarna volgen een trainingskamp in het Limburgse Horst (27 juni-4 juli) en een uitzwaaiwedstrijd in Kerkrade tegen België (2 juli). Op 7 juli stappen de internationals op het vliegtuig naar Sydney, waar nog een negendaags trainingskamp wacht.

Op 30 juni wordt de definitieve WK-selectie met 23 namen bekend. Nederland neemt nog twee extra speelsters mee naar de andere kant van de wereld voor het geval er speelsters geblesseerd raken. Teams mogen alleen voor de eerste WK-wedstrijd speelsters met zware blessures wisselen. Mochten er geen wisselingen zijn, dan moeten de twee extra speelsters naar huis.