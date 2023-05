Man die Van Bommel wilde overvallen was uit op profcontract bij Royal Antwerp

De man die in oktober vorig jaar Mark van Bommel bij zijn huis opwachtte, had het niet gemunt op de auto of het dure horloge van de Royal Antwerp-trainer. Volgens het Belgische OM wilde hij via Van Bommel een profcontract afdwingen bij de Belgische topclub.

Van Bommel werd ruim een half jaar geleden opgewacht in de parkeergarage van zijn appartementsgebouw. Door snel achteruit te rijden, kon hij een overval voorkomen. Achteraf bleek dat er onder zijn Porsche een AirTag was geplaatst, die leidde naar de iPhone van de Somaliër Jamaleh Haban M.

In eerste instantie werd gedacht dat M. - die volgens het OM 25 jaar is, maar zelf beweert 17 te zijn - het had gemunt op de auto of het horloge van Van Bommel. Maar uit gegevens op de telefoon van de verdachte blijkt dat het anders zit. Zo stond in Google Translate een tekst die hij van het Arabisch naar het Engels had vertaald.

De man liet die tekst omzetten in een audiobestand, dat hij volgens de advocaat van Van Bommel bij de overval wilde laten horen. "Luister Mark, het leven van je familie hangt hiervan af. Laat mij een profspeler worden. Ga niet naar de politie, we zullen jou en je familie vermoorden", stond in het bericht.

Overvaller ging in juli met Van Bommel op de foto

Uit de telefoongegevens bleek ook dat M. in juli al bij het stadion van Antwerp met Van Bommel op de foto was gegaan. Op zijn toestel stonden bovendien een foto van de inrit van Van Bommels garage en een video waarin de man met een vuurwapen poseert.

Volgens Van Bommels advocaat werd ook het adres van de trainer in Nederland genoemd en was het Instagram-profiel van de dochter van Van Bommel bezocht. "De teksten laten weinig aan de verbeelding over, er wordt zelfs gedreigd met een kogel door het hoofd", vertelde de advocaat.

"We kunnen daar niet lacherig over doen. De impact van deze feiten is niet te onderschatten. Mijn cliënt is wel wat gewend, maar dit niet. Hij durft niet meer thuis te slapen en leeft in een hotel." Het OM volgde de uitleg van de advocaat en eiste vijf jaar cel en een boete van 1.200 euro.