Feyenoord zwaait huurling Idrissi uit, Szymanski blijft mogelijk wél in De Kuip

Feyenoord heeft definitief afscheid genomen van Oussama Idrissi. De vleugelspeler werd gehuurd van Sevilla en keert deze zomer terug naar Spanje. Voor de eveneens gehuurde Sebastian Szymanski zit er mogelijk wél een langere samenwerking met Feyenoord in.

Reservedoelman Troost vervolgt zijn loopbaan bij NAC Breda, terwijl ook de huurlingen Rasmussen en Idrissi definitief vertrekken. Idrissi was dit seizoen basisspeler bij de landskampioen. Rasmussen, die was gehuurd van Fiorentina, zat voornamelijk op de bank.

Voor het trio Marciano, Wellenreuther en Szymanski houdt Feyenoord de deur open. Doelman Marciano speelde dit seizoen geen wedstrijd en heeft een aflopend contract. Wellenreuther was stand-in voor eerste keeper Justin Bijlow en werd gehuurd van Anderlecht.

Ook middenvelder Szymanski zei zijn ploeggenoten gedag, maar Feyenoord hoopt hem definitief over te nemen van Dynamo Moskou. De Poolse international was dit seizoen een vaste waarde in de ploeg van trainer Arne Slot.