Nervositeit bij FC Emmen: Eredivisie-clubs al jaren niet succesvol in play-offs

FC Emmen begint woensdag aan de jacht op lijfsbehoud, maar op basis van de laatste jaren zijn de kansen op nog een jaar op het hoogste niveau niet al te groot. Al vier seizoenen op rij slaagde geen enkele Eredivisie-club erin om zich via de play-offs te handhaven.

Roda JC was zes jaar geleden de laatste Eredivisionist die zich via de play-offs wist te verzekeren van nog een jaar naast Ajax, PSV en Feyenoord. In datzelfde seizoen (2016/2017) degradeerde NEC, dat in de competitie een plek hoger eindigde dan Roda JC, wél via de nacompetitie.

Sindsdien is deelname aan de nacompetitie in de laatste jaren haast een garantie voor degradatie gebleken. Achtereenvolgens Sparta Rotterdam, Roda JC (beide 2018), De Graafschap, Excelsior (beide 2019), FC Emmen (2021) en vorig jaar nog Heracles konden degradatie niet voorkomen.

De negatieve reeks staat haaks op de periode tussen 2003 en 2013. In die jaren speelde ieder seizoen minimaal één Eredivisie-club zich via de play-offs veilig. In de afgelopen tien jaar slaagde naast Roda JC (in 2017) alleen Willem II (in 2016) daarin.

Eredivisie-clubs in de nacompetitie (laatste tien jaar) 2022: Heracles Almelo (degradatie)

2021: FC Emmen (degradatie)

2020: geen (corona)

2019: Excelsior en De Graafschap (beide degradatie)

2018: Roda JC en Sparta Rotterdam (beide degradatie)

2017: Roda JC (handhaving) en NEC (degradatie)

2016: Willem II (handhaving) en De Graafschap (degradatie)

2015: NAC en Go Ahead Eagles (beide degradatie)

2014: NEC en RKC Waalwijk (beide degradatie)

2013: Roda JC (handhaving) en VVV-Venlo (degradatie)

FC Emmen aast op revanche tegen NAC

Dat handhaving via de play-offs in de nacompetitie een pittige kluif is, ondervond FC Emmen zelf twee jaar geleden nog. De club eindigde destijds als zestiende in de Eredivisie en moest het net als dit jaar opnemen tegen NAC.

Aan die ontmoeting heeft de ploeg van trainer Dick Lukkien weinig goede herinneringen. Na 90 minuten stonden beide ploegen nog gelijk, waarna NAC de penalty's nét beter nam dan FC Emmen: 3-4. In dat jaar werd het vanwege corona beslist in één duel in plaats van twee.

Op de laatste deelname als Eerste Divisionist wordt in Emmen wél met plezier teruggekeken. In seizoen 2017/2018 verraste FC Emmen op zijn beurt Eredivisionist Sparta (1-3 over twee duels), waardoor de club voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Eredivisie promoveerde.