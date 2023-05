Sevilla-coach reageert op uitspraken Mourinho over finale: 'Leuk voor bookmakers'

Sevilla-coach José Luis Mendilibar trekt zich weinig aan van de uitspraken van zijn collega José Mourinho over de Europa League-finale. De Portugees manoeuvreerde zijn ploeg AS Roma nadrukkelijk in de underdogrol.

"Ik ben helemaal niet bezig met wie er favoriet is", zei Mendilibar dinsdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Dat is leuk voor de bookmakers, maar uiteindelijk gaat dat niet bepalen wie er morgen wint of verliest."

Sevilla won de Europa League (voorheen UEFA Cup) al zes keer: in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. Mourinho bestempelde de Spaanse club daarom als favoriet. "Ze hebben een geschiedenis en ervaring die wij niet hebben", zei de coach van AS Roma eerder op de dag.

"De geschiedenis liegt niet: Sevilla was de afgelopen twintig jaar de beste ploeg in dit toernooi", reageerde Mendilibar. "Maar uiteindelijk is de finale gewoon een voetbalwedstrijd."

Finales Europa League/UEFA Cup Sevilla 2006: Sevilla-Middlesbrough 4-0

2007: Sevilla-Espanyol 2-2 (winst na penalty's)

2014: Sevilla-Benfica 0-0 (winst na penalty's)

2015: Sevilla-Dnipro Dnipropetrovsk 3-2

2016: Sevilla-Liverpool 3-1

2020: Sevilla-Internazionale 3-2

'Het werd me duidelijk hoe belangrijk Europa League voor Sevilla is'

Mendilibar werd in maart door Sevilla aangesteld als opvolger van de ontslagen Jorge Sampaoli. De Spanjaard kreeg de opdracht om zijn ploeg voor degradatie te behoeden. "Maar ook werd me duidelijk gemaakt hoe belangrijk de Europa League voor deze club is."

Sevilla staat in La Liga inmiddels op de elfde plaats en is inmiddels zeker van lijfsbehoud. Woensdag wacht Mendilibar de volgende taak om zijn ploeg naar de eindzege in de Europa League te leiden in de finale tegen AS Roma in Boedapest (aftrap 21.00 uur).

De 62-jarige coach verwacht een lastige finale. "AS Roma is een defensief zeer sterke ploeg. Ze hebben bovendien niet veel kansen nodig om te scoren. Het wordt anders dan toen we tegen Manchester United of Juventus speelden. Maar wij gaan met onze zelfde wapens proberen ook Roma te verslaan."