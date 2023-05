VVV-Venlo bijt zich stuk op tiental Almere City in play-offs om promotie

De eerste wedstrijd tussen VVV-Venlo en Almere City FC in de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie is dinsdag in De Koel in 1-1 geëindigd. De Flevolanders speelden een groot deel van de tweede helft met tien man.

VVV kwam al na zeven minuten op voorsprong via een doelpunt van Mitchell van Rooijen. De middenvelder werd aangespeeld door Nick Venema en schoot via de onderkant van de lat binnen.

Na een klein half uur kwam Almere City op gelijke hoogte. Anthony Limbombe schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig raak in de rechterhoek.

In het vervolg van de wedstrijd kreeg VVV de beste kansen. Zo waren Sven Braken, Daan Huisman en Venema dicht bij de winnende treffer. De bezoekers stichtten, zeker in de tweede helft, nauwelijks gevaar.

Wel kwam Almere City twintig minuten voor tijd met tien man te staan door een rode kaart voor Danny Post. De aanvaller, die in het verleden jarenlang voor VVV speelde, kwam met gestrekt been in op Simon Janssen en kon na tussenkomst van de VAR vertrekken. VVV kon niet profiteren van de overtalsituatie, ook niet in de negen minuten blessuretijd.

De return tussen Almere City en VVV-Venlo staat komende zaterdag in Yanmar Stadion. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finale van de play-offs, waarin wordt gestreden om een Eredivisie-ticket. In de andere halve eindstrijd staan FC Emmen en NAC Breda woensdag in Breda voor het eerst tegenover elkaar.