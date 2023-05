Galatasaray verovert in bizar seizoen eerste Turkse landstitel sinds 2019

Galatasaray heeft zich tot landskampioen van Turkije gekroond in een seizoen dat werd ontsierd door de aardbevingen begin dit jaar. De topclub uit Istanboel won dinsdag met 1-4 bij Ankaragücü en kan niet meer ingehaald worden door aartsrivaal Fenerbahçe.

Mauro Icardi opende al na zeven minuten de score voor Galatasaray in Ankara. De Argentijn tikte van dichtbij raak op aangeven van oud-Vitessenaar Milot Rashica.

Ankaragücü leek het feestje even te gaan verstoren met de gelijkmaker van Milson, maar enkele minuten voor rust bezorgde Icardi zijn ploeg opnieuw de voorsprong. Ditmaal kopte de spits raak uit een voorzet van Kerem Aktürkoglu.

In de tweede helft stelde Galatasaray de drie punten en dus de landstitel veilig. Baris Yilmaz breidde de marge een kwartier voor tijd uit een counter verder uit en Sérgio Oliveira kopte even later raak uit een hoekschop.

Met nog één speelronde voor de boeg heeft Galatasaray vijf punten meer dan nummer twee Fenerbahçe, dat dinsdag met 2-0 van Antalyaspor won. Zondag speelt Galatasaray in de laatste competitiewedstrijd uitgerekend thuis tegen Fenerbahçe.

Galatasaray veroverde de eerste landstitel sinds 2019. De club is in totaal 23 keer kampioen van Turkije geworden en is daarmee recordhouder.

Mauro Icardi scoorde tweemaal voor Galatasaray. Foto: Getty Images

Seizoen in Turkije ontsierd door aardbevingen

Het seizoen in de Süper Lig werd ontsierd door de aardbevingen van begin dit jaar in Turkije. De competitie werd daarom in februari tijdelijk stilgelegd.

Daarnaast trokken Gaziantep en Hatayspor zich terug uit de competitie. De clubs waren door de aardbevingen niet in staat om het seizoen af te maken. Hatayspor was de club van voormalig Vitesse-speler Christian Atsu, die overleed als gevolg van de aardbevingen.