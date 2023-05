Vormer blijft bij gedegradeerd Zulte Waregem: 'Voelt als onafgesloten hoofdstuk'

Ruud Vormer blijft ondanks de degradatie naar het tweede niveau in België langer bij Zulte Waregem spelen. De Nederlandse routinier werd gehuurd, maar heeft nu een tweejarig contract getekend.

Vormer speelt sinds januari voor Zulte Waregem, dat hem op huurbasis overnam van Club Brugge. Door fysieke klachten moest hij vooral in het slot van de competitie veel wedstrijden missen en kon hij degradatie van de club niet voorkomen.

Het contract van Vormer in Brugge liep deze zomer af, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een andere club. Zijn oog is daarbij toch weer gevallen op Zulte Waregem, waarvoor hij afgelopen seizoen in twaalf duels twee keer scoorde en vijf assists gaf.

"In de korte tijd dat ik deel uitmaakte van deze mooie club, voelde ik me direct thuis", reageert de viervoudig international van Oranje. "Helaas heb ik door mijn blessure niet alles kunnen geven wat ik van tevoren had bedacht. Deze club hoort niet thuis op het tweede niveau, maar toch is het zo gelopen."

"Dit voelt als een onafgesloten hoofdstuk voor mij", vervolgt de 35-jarige Vormer. "Daarom heb ik met mijn gezin besloten om het komende jaar alles op alles te zetten om hier weer uit te komen. We schrijven dit hoofdstuk samen verder."

Vormer speelde voor zijn periode bij Club Brugge in Nederland achtereenvolgens voor AZ, Roda JC en Feyenoord. Met Club Brugge kroonde hij zich vijf keer tot landskampioen en werd hij in 2017 uitgeroepen tot voetballer van het jaar in België.

