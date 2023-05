Mourinho vindt AS Roma underdog in EL-finale: 'Sevilla heeft twee goede elftallen'

José Mourinho duwt zijn AS Roma nadrukkelijk in de underdogrol voor de Europa League-finale van woensdag tegen Sevilla. Volgens de Portugese prijzenpakker is Sevilla op basis van de resultaten uit het verleden de terechte favoriet.

"Ze hebben een geschiedenis en ervaring die wij niet hebben. Voor hen is het bijna normaal om in de Europa League-finale te spelen, voor ons is het buitengewoon", zei Mourinho op de vooruitblikkende persconferentie in Boedapest.

Mourinho doelde op de zes Europa League-finales (voorheen UEFA Cup) die Sevilla de laatste jaren speelde en steeds won. "Voor de fans van Sevilla is het ondertussen als een reisje naar Spanje. Voor onze fans is het een historische gebeurtenis", vervolgde Mourinho.

"Sevilla heeft 26 spelers van niveau. Ze kunnen twee topteams opstellen", zei Mourinho, die vervolgens werd gevraagd of AS Roma niet een hoger budget heeft en daarom favoriet zou moeten zijn tegen Sevilla. "Ik geloof dat niet. Maar als dat zo is, dan verdienen ze bij Sevilla te weinig", zei hij gevat.

Europese finales van José Mourinho 2003: FC Porto-Celtic 3-2 (UEFA Cup)

(UEFA Cup) 2004: FC Porto-AS Monaco 3-0 (Champions League)

(Champions League) 2010: Internazionale-Bayern München 2-0 (Champions League)

(Champions League) 2017: Manchester United-Ajax 2-0 (Europa League)

(Europa League) 2022: AS Roma-Feyenoord 1-0 (Conference League)

(Conference League) 2023: AS Roma-Sevilla ?-? (Europa League)

Mourinho: 'We hebben allebei wit haar'

Voor de zestigjarige Mourinho is het treffen met Sevilla zijn zesde Europese finale als trainer. De voorgaande vijf werden gewonnen, maar ook dat ziet hij niet als voordeel ten opzichte van de in Europees verband minder ervaren Sevilla-coach José Luis Mendilibar.

"Wat betreft ervaring: het enige is dat ik meer kansen heb gehad om in Europa te coachen. Maar we hebben het over twee coaches die dezelfde jarenlange ervaring hebben. We hebben bovendien beiden wit haar", vertelde 'The Special One'.

Bij het afsluiten van de persconferentie had Mourinho nog nieuws uit de ziekenboeg. "Niemand heeft me naar Paulo Dybala gevraagd, maar ik kan je vertellen dat hij morgen minstens twintig tot dertig minuten meedoet", vertelde hij in het weglopen.