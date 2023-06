Rel in amateurvoetbal: KNVB zet Barendrecht uit play-offs na bewust verloren duel

In de top van het amateurvoetbal is een rel gaande rond BVV Barendrecht. De club uit de Derde Divisie bereikte vorige week de play-offs om promotie door in de slotfase opzettelijk drie doelpunten weg te geven en te verliezen. Nadat onder meer beelden van een van de goals waren verschenen, heeft de KNVB de club maandag uit de play-offs gezet.

Barendrecht stond vorige week zaterdag in de 84e minuut met 3-1 voor tegen GVVV. Bij het zien van de uitslagen op de andere velden kon Barendrecht de play-offs om promotie naar de Tweede Divisie alleen nog bereiken door te verliezen. GVVV was ongeacht de uitslag op sportpark De Bongerd al zeker van die nacompetitie.

Barendrecht-trainer Leen van Steensel vertelde GVVV-coach Gery Vink vervolgens dat zijn spelers het in de resterende minuten bewust zouden laten lopen. "Tja, en toen gaven ze ons ineens vrije doorgang", verhaalde Vink na de wedstrijd tegen de Gelderlander.

In een paar minuten tijd gaf Barendrecht drie doelpunten weg en werd het 3-4 voor GVVV. De goals van GVVV vielen op curieuze wijze, vertellen aanwezigen desgevraagd aan NU.nl. De spelers van Barendrecht bewogen amper en ook de keeper van Barendrecht liet het lopen.

Van een van de drie goals werden beelden gedeeld via het Instagram-account van GVVV. Daarop is te zien hoe GVVV-aanvaller Byron Burgering zonder tegenstand één van zijn drie doelpunten maakt. Keeper Bradly van der Meer van Barendrecht duikt opzichtig de verkeerde hoek in. Direct daarna feliciteert hij Burgering.

Dat Burgering drie keer scoorde was geen toeval. De spelers van Barendrecht hadden hem benaderd omdat hij nog topscorer van de Derde Divisie kon worden. Burgering voelde zich niet schuldig dat hij had meegewerkt aan de opzettelijke nederlaag van zijn tegenstander. "Ik speel voor GVVV om doelpunten te maken. Maar bizar is het wel."

Sparta Nijkerk diende protest in

Barendrecht gaf na afloop toe dat het de wedstrijd opzettelijk had verloren. De Zuid-Hollanders vonden dat hun niks te verwijten viel, omdat ze graag willen promoveren naar de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau.

Dat Barendrecht in de slotfase alleen bij een nederlaag nog de play-offs in kon gaan, vindt de club een weeffout in de regels van de KNVB. Aan die play-offs doen drie periodekampioenen uit zowel de Derde Divisie Zaterdag als de Derde Divisie Zondag en twee herkansers uit de Tweede Divisie mee.

De weeffout zit zo: door de nederlaag van Barendrecht werd GVVV de vervangende periodekampioen in de derde periode van de Derde Divisie Zaterdag, achter de al gepromoveerde kampioen ACV Assen. GVVV had alleen al een periodetitel op zak, die uit de tweede periode. Die periodetitel schoof daarom door naar de nummer drie in de eindstand. En dat is Barendrecht.

Sparta Nijkerk voelde zich zwaar gedupeerd. De club stond bij aanvang van de laatste speeldag op poleposition om de derde periodetitel van ACV over te nemen, maar bleef in en tegen Staphorst op 1-1 steken. Dat leek met nog een paar minuten bij Barendrecht-GVVV te gaan genoeg voor een plek in de play-offs, ware het niet dat Barendrecht vervolgens opzettelijk verloor.

De spelers van Sparta Nijkerk reageerden furieus. Voorzitter Johan Evers diende protest in bij de KNVB, nadat hij op de bewuste zaterdagmiddag werd gebeld door een onbekende toeschouwer bij Barendrecht-GVVV. "Hij zei dat het een schande was wat er voor zijn ogen gebeurd was", verhaalde hij tegen het AD.

Het moment dat Barendrecht-trainer Leen van Steensel (links) bij GVVV-coach Gery Vink (rechts) aankondigt dat Barendrecht moet verliezen voor een plek in de play-offs. Foto: Stefan Koops

Tot woede van de clubs had de tuchtcommissie van de KNVB negen dagen nodig om tot een uitspraak te komen. Die volgde maandagavond. Barendrecht wordt vier punten in mindering gebracht, waardoor de club de play-offs misloopt. GVVV gaat helemaal vrijuit.

Opmerkelijk genoeg mag nu niet Sparta Nijkerk, maar SteDoCo als vervangende periodekampioen de play-offs in. SteDoCo is door de puntenstraf voor Barendrecht namelijk de nieuwe nummer drie in de eindstand. Barendrecht gaat "ondanks een dubbele moraal" niet in beroep, ook om het vervolg van de nacompetitie niet verder te belemmeren. Sparta Nijkerk tekent ook geen protest aan.

De play-offs waren woensdag al begonnen. Door de rel zal SteDoCo komende woensdag aan de nacompetitie beginnen. Die club treft in de eerste ronde herkanser TEC, dat ruim een week in de wachtkamer heeft gezeten. De andere drie kwartfinales zijn al afgerond. De finales zijn vrijdag al met een week uitgesteld, omdat de KNVB anders niet uitkwam met het wedstrijdschema.