FC Utrecht neemt huurling Bozdogan definitief over van Schalke 04

FC Utrecht heeft Can Bozdogan dinsdag definitief overgenomen van Schalke 04. De Duitse middenvelder werd al gehuurd door de Domstedelingen.

Dit seizoen speelde Bozdogan 24 competitiewedstrijden voor FC Utrecht en daarin scoorde hij één keer. Van half februari tot half april kon hij door een blessure niet in actie komen.

"Het afgelopen jaar heeft Can laten zien van toegevoegde waarde te zijn en is hij een belangrijke schakel geworden binnen de ploeg", zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. "Hij beschikt over specifieke kwaliteiten en heeft al een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt."