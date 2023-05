Van der Sar verklaart vertrek bij Ajax: 'Je hebt als algemeen directeur continu druk'

Edwin van der Sar heeft dinsdag zijn vertrek als algemeen directeur bij Ajax toegelicht. Niet alleen het rampzalige seizoen van de recordkampioen, maar ook de constante druk heeft hem doen besluiten te stoppen.

"Je hebt als algemeen directeur continu druk op je. Wat dat betreft zijn de dingen die Johan Cruijff heeft gezegd toen hij me vroeg waarheid geworden. Op een gegeven moment is het genoeg en dan moet je naar jezelf kijken", vertelde Van der Sar in zijn laatste interview met Ajax TV.

Van der Sar maakte eerder op dinsdag bekend na elf jaar te vertrekken uit de directie van Ajax. De 52-jarige oud-doelman was sinds november 2016 algemeen directeur van de club, die afgelopen seizoen tegenvallend presteerde. Van der Sar is naar eigen zeggen "op".

Het besluit van Van der Sar om te stoppen was een combinatie van factoren. "Je gaat door het dolle, je bent continu druk met je telefoon, je hebt afspraken, er zijn dingen die niet lopen, je wordt opgetrommeld voor moeilijke zaken of je moet lastige beslissingen nemen."

"Daar loop je niet voor weg. Ik heb er een hoop tijd, energie en kracht in gestopt. Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland. Die zijn alleen niet zo zichtbaar als prestaties op het veld. Hopelijk gaan we daar in de toekomst de uitkomsten ook nog van zien."

Van der Sar: 'Nu gewoon even niets'

Onder de leiding van Van der Sar waren er grote successen, zoals het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019. Dit jaar ging het niet goed met de 36-voudig landskampioen, die ondanks forse investeringen derde werd in de Eredivisie.

"Ik was op zoek naar een goed moment om afscheid te nemen. Het liefst doe je het met een schaal of iets anders moois. Maar het is dit jaar niet geworden wat we hadden gehoopt en verwacht. Dat doet pijn. Niet alleen bij mij, maar ook bij de supporters, spelers en de trainer."

Van der Sar ervaarde zijn afscheid met zijn collega's als emotioneel. "Het lijkt een beetje op de situatie met spelers die een stap willen maken. Dan probeer je ze ook nog over te halen een jaar langer te blijven. Maar het voelt prima voor nu. Ik moest deze beslissing voor mij en mijn omgeving nemen."