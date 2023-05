Ongeslagen status Mourinho of Sevilla komt ten einde: speciale strijd in EL-finale

José Mourinho heeft in de Europa League zijn succesformule wéér gevonden. 'The Special One' maakt woensdag met AS Roma in zijn zesde Europese finale kans op zijn zesde eindzege. Om de 100-procent-score te behouden, moet er wel worden gewonnen van Europa League-koning Sevilla.

Celtic, AS Monaco, Bayern München, Ajax en vorig jaar nog Feyenoord ondervonden het één voor één op pijnlijke wijze: Mourinho is tot nu toe niet te verslaan in Europese finales. De flamboyante coach won al zijn vijf Europese finales en jaagt tegen Sevilla op zes uit zes.

Bij een nieuwe eindzege krijgt de inmiddels zestigjarige Mourinho een uniek record in handen. De Portugese coach is nu al samen met Giovanni Trapattoni de trainer met de meeste gewonnen Europese prijzen (exclusief de Super Cup).

Mourinho toont de afgelopen twee jaar ook in Rome aan dat hij een ploeg als geen ander kan laten pieken. Hoewel hij met AS Roma in de competitie teleurstellend zesde staat, won hij al zijn negen knock-out-ontmoetingen als trainer van de Romeinen.

Het leidde onder meer tot de Conference League-winst van AS Roma vorig jaar, het hoogtepunt van Mourinho in zijn eerste twee jaar bij de club. In de finale tegen Feyenoord speelde AS Roma precies zoals zijn ploegen in de vier voorgaande finales deed: er was weinig spektakel, maar wél de winst.

Europese finales van José Mourinho 2003: FC Porto-Celtic 3-2 (UEFA Cup)

(UEFA Cup) 2004: FC Porto-AS Monaco 3-0 (Champions League)

(Champions League) 2010: Internazionale-Bayern München 2-0 (Champions League)

(Champions League) 2017: Manchester United-Ajax 2-0 (Europa League)

(Europa League) 2022: AS Roma-Feyenoord 1-0 (Conference League)

(Conference League) 2023: AS Roma-Sevilla ?-? (Europa League)

Weer een Nederlandse hoofdrol?

Om wéér een Europa League-beker aan zijn prijzenkast toe te voegen, moet Mourinho woensdag afrekenen met de 'Koning van de Europa League'. Sevilla is met zes eindzeges de recordhouder in het tweede Europese clubtoernooi. De Spaanse club won minstens drie titels meer dan elke andere club.

Het laatste Europese succes van Sevilla, dat dit seizoen onder meer PSV uitschakelde, is inmiddels drie jaar geleden. In een leeg stadion in het Duitse Keulen won de Spaanse recordhouder in een spektakelstuk van Internazionale (3-2). Luuk de Jong greep met twee doelpunten de hoofdrol.