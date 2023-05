Waarom Ajax in de Europa League-finale moet juichen voor Roma en Mourinho

Delen via E-mail

Ajax zal woensdag met interesse naar de Europa League-finale tussen Sevilla en AS Roma kijken. Bij winst van het Roma van trainer José Mourinho is het mogelijk dat de Amsterdammers de play-offs van de Europa League overslaan en zich dus rechtstreeks plaatsen voor het toernooi.

Ajax moet vervolgens hopen dat Roma in de Serie A als vijfde of zesde eindigt. Die plaatsen geven recht op Europa League-voetbal. De ploeg van Mourinho heeft met nog één speelronde voor de boeg de zesde plek in handen. Zondag komt degradatiekandidaat Spezia op bezoek.