ADO-icoon en voormalig Oranje-international Piet de Zoete (79) overleden

ADO Den Haag-icoon en voormalig Oranje-international Piet de Zoete (links op de foto) is zondag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Haagse club dinsdag. De Hagenaar was actief als speler, trainer en bestuurder van ADO.

Tot een maand voor zijn overlijden bezocht De Zoete nog thuiswedstrijden van de 'Residentieclub'. In 1962 debuteerde de destijds achttienjarige middenvelder voor FC Den Haag. De Zoete speelde zijn gehele carrière in de hofstad en kwam tot 420 officiële duels.

In zijn periode als speler speelde De Zoete vijf bekerfinales met ADO, waarvan hij er één won. Dat was in 1968, toen Ajax met 2-1 werd verslagen. Twee jaar daarvoor debuteerde de technisch vaardige spelverdeler voor Oranje toen hij voor Ajacied Bennie Muller in het veld kwam tegen Oostenrijk (2-1-nederlaag).