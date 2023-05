Vertrek Van der Sar tekent leegloop bij Ajax: deze personen gingen hem voor

Het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar is een nieuw hoofdstuk in de leegloop bij Ajax. In korte tijd trokken veel belangrijke personen (al dan niet gedwongen) de deur achter zich dicht in de Johan Cruijff ArenA.

26 december: rvc-lid Danny Blind

Bij Ajax werd verwacht dat Danny Blind zou terugkeren in zijn functie als commissaris technische zaken toen zijn periode als assistent-bondscoach bij Oranje ten einde was. Maar de oud-verdediger wilde "zijn handen vrij hebben" en besloot anders. Blind is inmiddels opgevolgd door de onlangs voorgedragen Jan van Halst.

26 januari: trainer Alfred Schreuder

Ajax dacht met Alfred Schreuder de ideale opvolger van succescoach Erik ten Hag in huis te halen, maar onder leiding van de Barnevelder vielen de resultaten flink tegen. Het leidde al in januari tot zijn ontslag. In zijn kielzog vertrok ook assistent Matthias Kaltenbach. Onder interim-trainer John Heitinga ging het uiteindelijk niet veel beter.

10 maart: assistent-trainer Michael Reiziger

De 72-voudig international van Oranje zat zes jaar op de bank bij Ajax, maar vindt het tijd om op eigen benen te staan. Inmiddels is bekend dat Michael Reiziger de opvolger is van Erwin van de Looi als bondscoach van Jong Oranje.

14 maart: rvc-voorzitter Leen Meijaard

Leen Meijaard had eind 2022 al aangekondigd dat hij zich niet beschikbaar zou stellen voor een nieuwe termijn en dat werd op 14 maart bekrachtigd. De vacature in de raad van commissarissen is ingevuld door Pier Eringa.

3 april: technisch manager Gerry Hamstra

Sinds het vertrek van Marc Overmars was Gerry Hamstra samen met Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het technisch beleid. Onder zijn leiding gaf Ajax in twee transferperiodes ruim 100 miljoen euro uit, maar dat leidde niet tot successen. De bekritiseerde Hamstra trok zelf zijn conclusies.

12 april: hoofdscout Henk Veldmate

Henk Veldmate besloot de Johan Cruijff ArenA na zeven jaar achter zich te laten en terug te keren naar FC Groningen, de club die hij destijds voor Ajax verliet. Veldmate was medeverantwoordelijk voor de komst van spelers als Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Antony. In Kelvin de Lang werd onlangs een opvolger gevonden.

13 april: hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali

Een dag na het vertrek van Veldmate werd bekend dat ook Ouaali het voor gezien houdt bij Ajax. Hij werd in 2016 aangesteld en was de langstzittende hoofd jeugdopleiding ooit bij de club. Ouaali is nog niet vervangen.

24 mei: de volledige bestuursraad

Voorzitter Frank Eijken, Wendy Nagel, Sander Mallie en Marc Stuut voelden geen steun meer voor het gevoerde beleid. Aanleiding was een discussie over de jaarlijkse beloning van rvc-leden. De bestuursraad vertegenwoordigt de leden van Ajax tijdens aandeelhoudersvergaderingen en heeft met 73 procent van de aandelen een beslissende stem.

30 mei: algemeen directeur Edwin van der Sar