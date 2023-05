Rvc-voorzitter Eringa: 'We wilden graag dat Van der Sar bij Ajax zou blijven'

Delen via E-mail

Pier Eringa baalt van het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar bij Ajax. De voorzitter van de raad van commissarissen is de oud-topkeeper dankbaar voor het werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verzet.

Onder leiding van Van der Sar, die sinds november 2016 in functie was en dinsdag opstapte, raakte Ajax dit seizoen in verval. De achteruitgang werd ingezet na het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars en succestrainer Erik ten Hag.