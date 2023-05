Rvc-voorzitter Eringa verrast door vertrek Van der Sar: 'Hij had mogen blijven'

Pier Eringa baalt van het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar bij Ajax. De voorzitter van de raad van commissarissen is dankbaar voor het werk dat in de afgelopen jaren is verzet en zag nog toekomst voor de oud-topkeeper.

Onder leiding van Van der Sar, die sinds november 2016 in functie was en dinsdag opstapte, raakte Ajax dit seizoen in verval. De achteruitgang werd ingezet na het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars en succestrainer Erik ten Hag.

"Ik was wel verrast. Ik kan niet helemaal in zijn hoofd kijken. Maar ik denk dat hij zo professioneel is geweest om het seizoen af te wachten", zegt rvc-voorzitter Eringa over het besluit van Van der Sar om te vertrekken.

"Ik kon het lief vragen en niet lief vragen. Ik kon hoog of laag springen. Maar zijn besluit stond vast. Maar wat ons betreft had hij verder gekund. Ik zie een enorme stijgende lijn de afgelopen jaren. Het zou naïef zijn om alleen naar het afgelopen seizoen te kijken."

Volg nieuws over Ajax Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax Blijf met meldingen op de hoogte

'Ajax is enorm gegroeid'

Volgens Eringa heeft Van der Sar goed werk geleverd. "De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen. Zijn taken worden overgenomen door de zittende directie. Edwin blijft tot augustus beschikbaar voor overdracht en advies."

Eringa hoopt de Ajax-directie snel weer op orde te hebben. "Spoedig na 1 augustus verwachten we de nieuwe directiesamenstelling bekend te kunnen maken. Onze ambitie daarbij is om iemand met een Ajax-achtergrond in de top toe te voegen."