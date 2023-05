Oranje-international Flekken maakt overstap naar Premier League-club Brentford

Mark Flekken maakt de overstap van SC Freiburg naar Brentford. De Premier League-club licht de afkoopclausule in het contract van de doelman en betaalt ongeveer 13 miljoen euro.

Flekken wordt bij Brentford mogelijk de opvolger van David Raya, die de club waarschijnlijk gaat verlaten. De Nederlander tekent een contract voor vier seizoenen bij de club, die afgelopen seizoen als negende eindigde in de Premier League.

De 29-jarige Flekken keepte sinds 2018 bij Freiburg. De Oranje-international was in eerste instantie reservedoelman, maar werd in de loop van de tijd eerste keuze. Afgelopen seizoen hield Flekken in dertien competitieduels de nul. Geen Bundesliga-keeper deed hem dat na.

"Mark presteert dit seizoen op een bijzonder hoog niveau in de Bundesliga en is daar een van de beste keepers", reageert keeperstrainer Manu Sotelo woensdag op de site van Brentford. "Hij past goed bij onze speelstijl."

Mark Flekken in de kleding van zijn nieuwe werkgever. Foto: Brentford

Van Gaal haalde Flekken bij Oranje

Flekken speelde in Nederland in de jeugd van Roda JC, maar was nooit actief op het hoogste niveau. Hij kwam in de aanloop naar het WK van vorig jaar nadrukkelijk in beeld toen de toenmalige bondscoach Louis van Gaal hem voor het eerst noemde en selecteerde.

De doelman staat inmiddels op vier interlands. Hij zit bij de definitieve Oranjeselectie van bondscoach Ronald Koeman voor de eindronde van de Nations League in juni. Ook Justin Bijlow (Feyenoord) en Andries Noppert (sc Heerenveen) zijn opgeroepen.