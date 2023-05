Xavi wil Messi terughalen naar FC Barcelona: 'Twijfel niet over zijn meerwaarde'

Xavi Hernández wil Lionel Messi terughalen naar FC Barcelona. De trainer van de Catalaanse topclub heeft met de sterspeler al gesproken over een comeback, vertelt hij maandag aan de Spaanse sportkrant SPORT

"Het zou logisch voor me zijn om Messi terug te halen", zegt Xavi, die jarenlang samenspeelde met de Argentijn. "Ik heb de leiding over onze ploeg en heb onze voorzitter (Joan Laporta, red.) op de hoogte gesteld van mijn wens om hem te halen. Ik twijfel niet aan hem. Hij heeft de honger, is een winnaar, een leider en daarnaast een beslissende voetballer."

Xavi geeft in het interview toe regelmatig met de 35-jarige Messi gesproken te hebben. De topscorer aller tijden van FC Barcelona ligt momenteel op ramkoers met Paris Saint-Germain en lijkt na dit seizoen te vertrekken bij de club die hem in 2021 transfervrij oppikte uit Camp Nou. Hij wordt geregeld uitgefloten door de fans van PSG.

"Leo is zonder twijfel de beste speler in de geschiedenis van de club geweest", zegt Xavi. "Hij heeft nog jaren te gaan op het allerhoogste niveau. Als hij kan brengen wat hij op het WK bracht, dan is hij nog altijd een buitengewone speler."

"Hij kan ons de beslissende passes, assists, gevaar uit spelhervattingen en doelpunten geven. Wat niet eigenlijk? Hij zou veel aan ons kunnen bijdragen. Ik twijfel geen seconde over zijn toegevoegde waarde. Het hangt volledig van hem af. Ik denk dat hij het zou willen."

Lionel Messi en Xavi speelden jarenlang samen bij FC Barcelona. Foto: Pro Shots

Messi kon bij PSG verwachtingen niet waarmaken

Messi moest in 2021 vertrekken bij FC Barcelona omdat het miljoenensalaris van de legende niet meer in het salarishuis van de noodlijdende club paste. Daarmee kwam een einde aan een tijdperk van 21 jaar van Messi bij FC Barcelona. In 778 duels scoorde hij maar liefst 672 keer en gaf hij 303 assists.

Bij Paris Saint-Germain werd Messi binnengehaald als de verlosser, maar de Argentijn kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. De aanvaller scoorde weliswaar 32 keer en bereidde 35 goals voor bij PSG, maar hij kon de club niet aan de Champions League helpen - het grote doel van eigenaar Nasser Al Khelaifi. Ondertussen kroonde Barcelona zich zonder Messi dit seizoen eindelijk weer tot landskampioen.

De laatste maanden wordt Messi telkens uitgejouwd door de fans van PSG. Zij vinden dat de sterspeler in Parijs veel minder laat zien dan bij de nationale ploeg van Argentinië, die hij eind vorig jaar in Qatar de wereldtitel bezorgde. Met zijn eerste wereldbeker trad Messi in de voetsporen van zijn legendarische landgenoot Diego Maradona.

Verschillende toonaangevende media in Frankrijk en Spanje meldden eerder dat Messi niet van plan is om zijn aflopende contract in Parijs te verlengen. Die geruchten werden hardnekkiger toen Messi begin vorige maand een disciplinaire schorsing kreeg voor een ongeoorloofde trip naar Saoedi-Arabië.