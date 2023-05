Speelsters Ajax spraken met directie over afblazen huldiging: 'Dit was niet goed'

De speelsters van Ajax hebben zondag met de directie gesproken over de veelbesproken afgelasting van de huldiging op het Leidseplein in Amsterdam. Aanvoerder Sherida Spitse baalt van de gang van zaken.

De gemeente Amsterdam wilde de speelsters van Ajax afgelopen maandag huldigen nadat ze op 7 mei landskampioen waren geworden. Op initiatief van Ajax ging de huldiging niet door, omdat de club "niet achter het moment en de locatie van de aangeboden huldiging" stond.

De Ajax-directie vermoedde bovendien dat de opkomst zou tegenvallen, "wat niet goed voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal zou zijn". Ook haalde de club de slechte prestaties van de mannenploeg aan. "Er heerst een gebrek aan vreugdestemming bij en rondom Ajax."

Het verzoek van Ajax, dat volgde nadat de harde kern van de club zich tegen een publieke huldiging had gekeerd, deed een hoop stof opwaaien. Burgemeester Femke Halsema reageerde ronduit teleurgesteld. Ook de lokale politiek roerde zich hevig. D66-raadslid Ilana Rooderkerk noemde de opstelling van de harde kern "ronduit seksistisch".

Ook de speelsters waren in mineur door het besluit. "Het is jammer dat het zo is gegaan", zei Spitse maandag na afloop van Ajax-FC Twente (3-4) tegen ESPN. "Hopelijk gaat het in de toekomst beter."

Ajax-fans bij het afsluitende duel van maandag tussen Ajax en FC Twente. Foto: ANP

'Directie erkende dat het anders moest'

Zondag sprak een afvaardiging van de vrouwenselectie met de directie van Ajax. "Ze hebben erkend dat het op deze manier niet had gemogen", liet Spitse weten. "Dat is goed. Je mag je kwetsbaar opstellen en ervan leren." Het is onduidelijk welke directeuren bij het gesprek aanwezig waren.

Volgens Daphne Koster, manager Ajax Vrouwen, is het "één grote les voor iedereen binnen Ajax geweest". "Ik kan me heel goed vinden hoe spelers het hebben opgevat dat er geen huldiging is", zei de oud-international tegen ESPN.

"Je maakt weleens fouten en er gaan ook dingen niet goed. In gesprek met speelsters en directie kunnen we de conclusie trekken dat dingen niet goed zijn gegaan. Maar er zijn ook heel veel dingen wel goed gegaan. Wat dat betreft heb ik vertrouwen in de toekomst."