Oranjeafvaller Frimpong bedankt voor EK met Jong Oranje: 'Erg jammer'

Jeremie Frimpong doet komende zomer met Jong Oranje niet mee aan het EK in Georgië en Roemenië. De rechtsachter van Bayer Leverkusen heeft bedankt voor een uitverkiezing nadat hij bij het Nederlands elftal was afgevallen voor de finaleronde van de Nations League.

"Voor ons is dit natuurlijk erg jammer", zegt bondscoach Erwin van de Looi over de opvallende afwezigheid van Frimpong. "Maar ik denk dat we ook zonder Frimpong een prima selectie overhouden voor het EK."

De 22-jarige Frimpong heeft een geweldig seizoen achter de rug. De rechtervleugelverdediger was de grote uitblinker bij Bayer Leverkusen en werd opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Bundesliga. Eind vorig jaar maakte hij ook deel uit van de WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal.

Diens opvolger Ronald Koeman geeft voor de finaleronde van de Nations League (14-18 juni) de voorkeur aan Denzel Dumfries en Lutsharel Geertruida. Dat deed hij in maart ook al bij de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar.

Brian Brobbey (Ajax) en Bart Verbruggen (Anderlecht) stellen zich wel beschikbaar voor Jong Oranje nu ze bij het Nederlands elftal zijn afgevallen. Zij maken dan ook deel uit van de EK-selectie. Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) en Bjorn Meijer (Club Brugge) zijn opvallend genoeg gepasseerd door Van de Looi.

EK-selectie Jong Oranje: Doel : Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Kjell Scherpen (Vitesse), Bart Verbruggen (Anderlecht)

: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Kjell Scherpen (Vitesse), Bart Verbruggen (Anderlecht) Verdediging : Sepp van den Berg (Schalke 04), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Burnley), Devyne Rensch (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg)

: Sepp van den Berg (Schalke 04), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Burnley), Devyne Rensch (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) Middenveld : Wouter Burger (FC Basel), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC), Ryan Gravenberch (Bayern München), Sven Mijnans (AZ), Ludovit Reis (Hamburger SV), Kenneth Taylor (Ajax), Quinten Timber (Feyenoord)

: Wouter Burger (FC Basel), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC), Ryan Gravenberch (Bayern München), Sven Mijnans (AZ), Ludovit Reis (Hamburger SV), Kenneth Taylor (Ajax), Quinten Timber (Feyenoord) Aanval: Brian Brobbey (Ajax), Thijs Dallinga (Toulouse), Million Manhoef (Vitesse), Crysencio Summerville (Leeds United), Elayis Tavsan (NEC), Joshua Zirkzee (Bologna)

Jong Oranje treft België en Portugal

Nederland stuit in de groepsfase van het EK op België (21 juni), Portugal (24 juni) en Georgië (27 juni). De eerste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales. Jong Oranje speelt al zijn groepsduels in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De eindstrijd is op 8 juli in de Georgische stad Batumi.

In aanloop naar het toernooi belegt Jong Oranje een trainingskamp in Oostenrijk. Daar speelt de ploeg van Van de Looi op 14 juni een oefeninterland tegen de olympische selectie van Japan. Dat is ook de laatste generale van de beloften richting het EK, dat Jong Oranje in 2007 voor het laatst won.

Het EK wordt het laatste toernooi van Van de Looi als bondscoach van Jong Oranje. Hij maakte enkele maanden geleden al bekend daarna te gaan vertrekken. Hij is dan vijf jaar bondscoach van de Nederlandse beloften geweest.

Zijn opvolger is Michael Reiziger, zo werd onlangs bekend. De vijftigjarige Reiziger was de afgelopen vier seizoenen assistent-trainer bij Ajax. De oud-international tekende een contract tot en met het EK van 2025.