Koeman passeert Cillessen bij Oranje voor Nations League-eindronde in eigen land

Jasper Cillessen is door bondscoach Ronald Koeman gepasseerd voor de eindronde van de Nations League, die komende maand in Nederland wordt gehouden. Dat blijkt maandag uit de definitieve selectie.

Koeman geeft de voorkeur aan Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (sc Heerenveen). Noppert, die op het afgelopen WK in Qatar de eerste doelman was, keepte zondag zijn eerste wedstrijd na een slepende liesblessure.

De slechte boodschap van Koeman is een hard gelag voor 65-voudig international Cillessen. De 34-jarige doelman van NEC stond in maart nog onder de lat bij de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (4-0-nederlaag) en Gibraltar (3-0-zege), al maakte hij daarin geen overtuigende indruk. Ook bij NEC keepte hij de afgelopen maanden ronduit ongelukkig.

Tijjani Reijnders is daarentegen voor het eerst in zijn loopbaan opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 24-jarige middenvelder maakt een sterk seizoen door bij AZ. Vorig seizoen was hij nog geregeld bankzitter bij de Alkmaarders.

Naast de afwezigheid van Cillessen valt de absentie van keeper Bart Verbruggen, Stefan de Vrij, Davy Klaassen en Steven Berghuis op. Klaassen en Berghuis beleefden met hun club Ajax een rampzalig seizoen. Na de nederlaag van zondag tegen FC Twente eindigde de club voor het eerst sinds 2009 buiten de top twee. Na afloop gaf Berghuis bij de spelersbus een omstander ook nog een klap.

De Oranje-selectie voor de Nations League-eindronde: Keepers : Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen)

: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen) Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax)

Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax) Middenvelders : Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (AS Roma)

: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (AS Roma) Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (PSV), Wout Weghorst (Manchester United)

Nederland-Kroatië op 14 juni

Kersvers landskampioen Feyenoord is met drie internationals (Bijlow, Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer) hofleverancier van de Oranje-selectie. Dat is er één meer dan concurrenten Ajax (Jurriën Timber en Steven Bergwijn) en PSV (Joey Veerman en Xavi Simons).

Oranje speelt op 14 juni in De Kuip tegen Kroatië in de halve finales van de Nations League. Bij een zege op de nummer drie van het afgelopen WK in Qatar neemt Nederland het vier dagen later op tegen Italië of Spanje, die op 15 juni in de andere halve finale tegenover elkaar staan. De finale wordt ook in De Kuip gespeeld.

De internationals zonder clubverplichtingen komen volgende week maandag al bij elkaar voor een driedaagse trainingsstage in Zeist. Dat zijn er zestien van de 26. Op zaterdag 10 juni is de volledige selectie bij elkaar.

Alleen Denzel Dumfries (Internazionale) en Nathan Aké (Manchester City) zullen dan ontbreken. Zij spelen op die dag in Istanboel de finale van de Champions League en sluiten later aan. Inter-speler De Vrij komt ook in de eindstrijd uit, maar is niet opgeroepen.