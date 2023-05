Kimmich ergert zich aan timing ontslagronde Bayern: 'Had dan even gewacht'

De beslissing van het bestuur van Bayern München om een uur na het veroveren van de landstitel het ontslag van bestuursvoorzitter Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic bekend te maken leidt tot onbegrip bij Joshua Kimmich.

Kimmich, een van de dragende spelers van 'Der Rekordmeister', hoorde zaterdag in het feestgedruis dat vrijwel de complete Bayern-directie moet wijken.

"Ik wist van niets. Dat zoiets gebeurt op de dag dat we kampioen worden… je had ook twee, drie dagen kunnen wachten", vertelt de rechtsback annex middenvelder aan Bild.

Bayern kroonde zich tegen alle verwachtingen in tot kampioen doordat Borussia Dortmund tegen FSV Mainz 05 bleef steken op een 2-2-gelijkspel. Zelf triomfeerde de ploeg van Kimmich met 1-2 bij 1. FC Köln dankzij een goal van Jamal Musiala vlak voor tijd.

Kahn mocht door emotionele reactie niet bij feest zijn

Amper een uur na de sensationele ontknoping maakte Bayern het vertrek van Kahn en Salihamidzic wereldkundig. "Ik weet niet of dit een goede beslissing is. Het is wel merkwaardig om zoiets te horen tijdens het kampioensfeest."

Het nieuws over de ontslagronde overschaduwde in Duitsland al snel de titel van Bayern, ook door de eerste reactie van Kahn. De teleurgestelde oud-international vertelde dat hij niet eens meer bij het feest mocht zijn. Volgens Herbert Hainer, de voorzitter van de raad van toezicht van Bayern, was dat niet mogelijk omdat Kahn emotioneel reageerde op het besluit om met hem te breken.

Kahn gaat binnenkort praten met Bayern-top

Kahn kondigde zondagavond in gesprek met Bild aan dat hij binnenkort gaat praten met de Bayern-top. "Als de rust is wedergekeerd, gaan we om tafel."

Kahn maakte sinds begin 2020 deel uit van het bestuur. Op 1 juli 2021 volgde hij Karl-Heinz Rummenigge op als bestuursvoorzitter. Rummenigge vormde met collega-bestuurder Uli Hoeness jarenlang een twee-eenheid, onder wie Bayern met harde hand regeerde in Duitsland.

"Ik heb de verantwoordelijkheid genomen omdat ik de club iets terug wilde geven. Het was niet makkelijk na de vele successen onder Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge", aldus Kahn.

"De club bevindt zich in een overgangsfase. Dat is altijd een moeilijke periode waarin soms fouten worden gemaakt. Hoewel het geen makkelijke tijd is wegen voor mij de vele mooie ervaringen met Bayern ruimschoots op tegen de negatieve."

