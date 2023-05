Ten Hag doet oproep aan Manchester United-leiding: 'We moeten investeren'

Erik ten Hag hoopt dat de leiding van Manchester United hem in de zomer in staat stelt om investeringen in de spelersgroep te doen. De manager weet dat in de Premier League stilstand achteruitgang betekent.

"We gaan de goede kant op, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Er is nog een lange weg te gaan. Gelukkig is er ruimte voor verbetering als ik kijk naar zowel het team als de individuele spelers", meldde Ten Hag zondagavond aan Engelse media na de 2-1-overwinning op Fulham tijdens de laatste speelronde in de Premier League.

Door die zege finishte Manchester United als derde, waardoor 'The Red Devils' na de zomer hun opwachting maken in de Champions League. Dat felbegeerde ticket werd midweeks al veiliggesteld door een 4-1-overwinning op Chelsea.

Ten Hag loodste de club in zijn eerste seizoen ook naar de League Cup-winst en duelleert zaterdag op Wembley met Manchester City om de eindzege in het toernooi om de FA Cup.

De ex-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax kijkt vanzelfsprekend ook al over die finale heen. "De club weet dat er investeringen moeten worden gedaan om in deze zware competitie mee te draaien in de top. Want andere clubs doen dat ook."

Na afloop van het duel met Fulham sprak Erik ten Hag de fans toe. Foto: Getty Images

United gaf niets uit tijdens winterse transferperiode

Ten Hag hield geen prettig gevoel over aan de winterse transferperiode, toen Manchester United geen pond uitgaf aan versterkingen. Dat gold verder voor slechts vier andere Premier League-clubs.

Wel werd een aantal spelers gehuurd, onder wie Wout Weghorst. "In de winter werd er door iedereen flink geïnvesteerd, behalve door ons. Dat we het desondanks hebben gered, maakt me heel trots."

Onduidelijkheid rond de overname kan de transferactiviteiten van Manchester United weleens bemoeilijken. De familie Glazer wil van de club af, maar de laatste tijd zit er geen schot in het proces. De Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani en de INEOS Group zijn in de race om de Engelse recordkampioen over te nemen.