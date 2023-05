Succescoach Spalletti vertrekt na dit seizoen bij landskampioen Napoli

Delen via E-mail

Luciano Spalletti vertrekt na dit seizoen bij landskampioen Napoli. Dat heeft voorzitter Aurelio De Laurentiis van de landskampioen zondagavond op de Italiaanse televisie bevestigd. Volgens de voorzitter heeft Spalletti om een sabbatical gevraagd.

"Spalletti is een vrij man", zei De Laurentiis. "Hij kwam naar me toen en zei dat hij alles heeft gegeven en dat de cirkel rond is. Hij zei dat hij liever een sabbatical neemt dan doorgaat."