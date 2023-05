Aanblijven Xavi Simons bij PSV nog onzeker: 'Hij kan ooit in Europese top spelen'

Smaakmaker Xavi Simons kon zondag na de laatste wedstrijd van het seizoen nog geen uitsluitsel geven over zijn toekomst bij PSV. De gedeeld Eredivisie-topscorer laat dat onder meer afhangen van de nieuwe coach. Volgens interim-trainer Fred Rutten is Simons voorbestemd voor de Europese top.

"Xavi nog een jaar, nog een jaar, Xavi nog een jaar!" Kort na het laatste fluitsignaal bij AZ-PSV (1-2) zingen fans van PSV hun grote smaakmaker toe. Het klinkt als een smeekbede, na het bereiken van de voorronde van de Champions League. De hoofdpersoon zelf danst vrolijk mee op het veld.

Na weer een galavoorstelling is het de grote vraag of Simons behouden blijft voor PSV. Zijn twee fenomenale goals in het allesbeslissende duel om de tweede plaats met AZ lieten weer eens zien dat het zwalkende PSV niet zonder hem kan.

Simons bepaalde daarmee zijn doelpuntentotaal op negentien, waarmee hij de topscorerstitel van de Eredivisie deelt met FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas. Daarbovenop gaf hij ook nog acht assists. Alleen Ajax-speler Dusan Tadic (elf goals en zeventien assists) was dit seizoen productiever. Een groot verschil: Simons is pas twintig jaar en bezig aan zijn eerste seizoen in de Eredivisie.

"Ik kan me niet herinneren dat iemand dit ooit heeft gedaan", zei PSV-aanvoerder Luuk de Jong vol lof over Simons. "Dat tekent Xavi, hij wil zo graag. Hij heeft ons vaak bij de hand genomen en het fantastisch gedaan. Zijn speelse manier van spelen is soms frustrerend, hij wil soms te ver in zijn eigen acties doorgaan. Maar daardoor beslist hij ook wedstrijden voor ons."

Xavi Simons gaat na zijn nieuwe hoofdrol op de foto met de PSV-fans. Foto: Getty Images

'In zijn hoofd is hij al 27, 28 jaar'

De ervaren Rutten, die tegen AZ de opgestapte Ruud van Nistelrooij tijdelijk als coach opvolgde, sprak eveneens zijn bewondering voor Simons uit. "Hij heeft laten zien dat hij het allerhoogste niveau kan aantikken."

"Bij zijn debuut voor Oranje zakte hij niet door de ondergrens, dat is heel knap voor iemand van zijn leeftijd. En het was niet eens in een heel gepolijst Nederlands elftal. Dan heb je heel veel potentie en kan je in de toekomst in de Europese top spelen. Daar geloof ik heilig in. Hij is een winnaar pur sang en hij leeft voor zijn sport. In zijn hoofd is hij al 27, 28 jaar."

PSV zou maar wat graag nog een seizoen over Simons willen beschikken. De middenvelder annex aanvaller heeft in Eindhoven ook nog een contract tot de zomer van 2027. Een langer verblijf is alleen onzeker door een clausule, die Simons zelf vorig jaar in zijn verbintenis liet zetten.

Zijn oude club Paris Saint-Germain kan Simons deze zomer voor ruim 10 miljoen euro terugkopen. Wat ook niet meehelpt, is het vertrek van Van Nistelrooij. Simons had een sterke band met de oud-topspits: vanwege Van Nistelrooij stapte Simons vorig jaar over van Parijs naar PSV.

Simons zegt in Eindhoven te willen blijven. "Mijn prioriteit ligt bij PSV", vertelde hij aan ESPN. "In de zomer heb ik gesprekken. Er zijn veel factoren die een rol gaan spelen. De trainer is weg, iemand anders moet komen. We zullen zien. Ik heb veel vertrouwen in deze club en in de mensen om mij heen."