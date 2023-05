FC Barcelona zwaait Camp Nou in stijl uit, AC Milan ten koste van Juve naar CL

FC Barcelona heeft met Frenkie de Jong in de basis met 3-0 gewonnen van RCD Mallorca. Het was voorlopig de laatste thuiswedstrijd van Barcelona in Camp Nou. Stadgenoot Espanyol degradeerde. In Italië ging AC Milan met het laatste Champions League-ticket aan de haal.

Ansu Fati scoorde bij Barcelona-Mallorca al in de eerste minuut en was in de 24e minuut opnieuw trefzeker. Tussendoor kreeg Mallorca-aanvaller Amath Ndiaye een rode kaart. In de tweede helft bepaalde Gavi de eindstand.

Het was voorlopig het laatste duel van Barcelona in Camp Nou, dat verbouwd gaat worden. Volgens seizoen spelen de Catalanen in het Olympisch Stadion op de berg Montjuïc. Daarnaast speelden de vertrekkende clubiconen Sergio Busquets en Jordi Alba hun laatste thuiswedstrijd voor de club. Ze kregen een publiekswissel.

Barcelona verzekerde zich twee weken geleden van de titel en verloor de twee wedstrijden daarna. De ploeg van trainer Xavi stelde teleur tegen Real Sociedad (1-2) en Real Valladolid (3-1).

Desondanks gaat Barcelona met duidelijk verschil bovenaan eindigen in La Liga. Met nog één speelronde voor de boeg is de voorsprong op nummer twee Real Madrid, dat zaterdag al won, elf punten.

Nummer drie Atlético Madrid won thuis mede door een goal en een assist van Antoine Griezmann met 2-1 van Real Sociedad. Alexander Sørloth (oud-FC Groningen) maakte het doelpunt van de bezoekers. De geblesseerde Memphis Depay ontbrak bij Atlético door een blessure.

Nog zes clubs strijden tegen degradatie

Onderin viel het doek voor Espanyol. De tweede club uit Barcelona leek lang op weg naar een heel belangrijke uitzege op het Valencia van basisspeler Justin Kluivert, maar in de extra tijd zorgde Samuel Lino voor 2-2.

Daarmee is de degradatie van Espanyol een feit. De club degradeerde vijf keer eerder (waarvan drie jaar geleden voor het laatst) en kwam telkens na een seizoen weer terug.

Nummer twintig Elche is al een tijdje gedegradeerd. De strijd om het ontlopen van de achttiende plaats blijft erg spannend. Er komen nog zes clubs voor in aanmerking: Cádiz, Getafe, Valencia, Almería, Celta de Vigo en Real Valladolid.

Stand onder in La Liga 13. Cádiz CF 37-41 (-23)

14. Getafe 37-41 (-11)

15. Valencia 37-41 (-3)

16. Almería 37-40 (-16)

17. Celta de Vigo 37-40 (-11)

18. Real Valladolid 37-39 (-30)

19. Espanyol 37-36 (-17)

20. Elche 37-24 (-37)

AC Milan gaat Champions League in

In de Serie A boekte AC Milan een allesbepalende 0-1-zege op Juventus. Een doelpunt van Olivier Giroud in de veertigste minuut betekende dat 'I Rossoneri' volgend jaar weer Champions League-voetbal spelen. Juventus, dat onlangs tóch een puntenstraf kreeg wegen financieel gesjoemel, staat zevende en is er voor het eerst in twaalf jaar niet bij in de Champions League.

Het ticket lag voor Milan voor het oprapen nadat concurrent en nummer vijf Atalanta zaterdag met 3-2 bij Internazionale had verloren. Ook Inter verzekerde zich met die overwinning van Champions League-voetbal.

Milan kwam in de huidige Champions League-editie tot de halve finales, waarin stadgenoot Inter onlangs te sterk bleek. Inter staat op zaterdag 10 juni in de eindstrijd tegenover Manchester City.