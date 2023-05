Spelers PSV waren in shock door vertrek Van Nistelrooij: 'Nog nooit meegemaakt'

De spelers van PSV waren in shock door het abrupte vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij. De coach stapte woensdag op in Eindhoven omdat hij na gesprekken met de directie geen vertrouwen meer voelde.

Van Nistelrooij liep woensdagochtend de kleedkamer van PSV binnen om zijn spelers toe te spreken. In plaats van dat hij ze ging aanmoedigen voor de allesbeslissende wedstrijd tegen AZ om de tweede plaats en een Champions League-ticket, zoals dinsdagavond was besproken met de directie van PSV, kondigde de trainer aan dat hij per direct zou stoppen.

Volgens aanvoerder Luuk de Jong bleven de spelers aangeslagen achter. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei de ervaren spits (32) na afloop van AZ-PSV (1-2). "Iedereen was in shock, van zijn apropos. We stonden met onze mond vol tanden. Wat was er nou precies gebeurd?"

Ook smaakmaker Xavi Simons kon niet geloven wat er was gebeurd. "Het was moeilijk", zei hij tegen ESPN. "Ik heb een goede band met de trainer gehad en ben dankbaar wat hij voor me heeft gedaan. Hij heeft me hier naartoe gebracht. Voor iedereen was het een verrassing."

Technisch directeur Earnest Stewart en algemeen directeur Marcel Brands gaven de leiding over de trainingen en de wedstrijd tegen AZ aan assistent Fred Rutten. Een cruciaal duel, want met de tweede plaats zijn miljoenen gemoeid. De plek geeft recht op deelname aan de derde voorronde van de Champions League. Bij kwalificatie voor het hoofdtoernooi gloort de jackpot van 40 miljoen euro.

'Een van de moeilijkste klussen uit mijn loopbaan'

De zestigjarige Rutten stond naar eigen zeggen voor een van zijn moeilijkste klussen uit zijn omvangrijke trainersloopbaan. "We moesten in zo'n kort tijdsbestek de hoofdjes één kant op krijgen en een goed resultaat voor de club behalen."

In de selectie van PSV stonden niet alle neuzen dezelfde kant op. Vorige week lekte via De Telegraaf uit dat er al maandenlang spanningen waren tussen Van Nistelrooij en zijn assistenten André Ooijer en Rutten. Zes spelers zouden na de bekerwinst hun beklag over het functioneren van Van Nistelrooij hebben gedaan.

Rutten erkende zondag dat er haarscheurtjes waren ontstaan in zijn relatie met Van Nistelrooij. Een maand geleden kondigde hij daarom zijn vertrek bij de directie aan. "Er waren iets te vaak discussiepuntjes en dat wilde ik mezelf op mijn leeftijd niet nog een jaar aandoen. Ik was assistent, maar ik voelde me hoofdtrainer."

Daarmee wilde Rutten niet zeggen dat hij Van Nistelrooij voor de voeten heeft gelopen. "Ik heb niet zo'n groot ego dat ik alles wilde beslissen. Ik kon me schikken in de rol. Ik heb als assistent nog nooit ervaren dat ik voor 100 procent dezelfde visie als de hoofdtrainer had. Dat is een utopie. Ieder mens is verschillend."

De Jong zei altijd goed met Van Nistelrooij te hebben gewerkt. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat we voor hem gingen. We zijn een paar keer door de ondergrens gezakt, maar daarna hebben we het ook weer goed opgepakt."

"Ruud kon ons altijd goed motiveren. Ik vind het jammer dat we het niet samen hebben kunnen afmaken. Niemand wil dat het zo eindigt, zo vlak voor de laatste wedstrijd. Ik heb Ruud nog gesproken en hem bedankt. Ik baal ervan dat het zo gelopen is."

'Alle spelers wilden door'

Het verleden schoven Rutten en De Jong aan de kant voor de spoedklus. Ze knoopten samen veel gesprekken aan met spelers, zoals met de bedreigde Joey Veerman. De Jong: "We moesten nog iets bereiken. Wil je dat niet en heb je er geen vertrouwen in? Prima, maar dan doe je niet meer mee."

De gesprekken werden ook met stafleden en ondersteunend personeel gevoerd. "We hebben samen onze schouders eronder gezet. Ik kreeg het gevoel dat alle spelers door wilden." De Jong vroeg ook bij zichzelf af of hij het vertrek van clubicoon Van Nistelrooij had kunnen voorkomen. Uit gesprekken van spelers met de directie was immers gelekt naar De Telegraaf.

De Jong en Rutten kregen loon naar werken. Onder zware hoogspanning won PSV dankzij twee doelpunten van uitblinker Simons met 1-2 van AZ. De missie was geslaagd, maar grote euforie bleef uit. Rutten had vrijdag op een persconferentie al gezegd dat de 24-voudig landskampioen niet blij mag zijn met een tweede plaats.

De opluchting was wel groot. Zondagavond sluit de selectie het seizoen af met een barbecue. Rutten zal vanaf dan niet meer bij PSV te zien zijn. "Morgen ga ik naar huis en zie ik mijn kleinkinderen weer. Dat is ook leuk. Of ik mijn kantoor nog moet opruimen? Dat is allang leeg. Ik stap woensdag op het vliegtuig op vakantie." Een terugkeer bij PSV ziet hij niet gebeuren, al sluit hij het niet helemaal uit.

Algemeen directeur Brands en technisch directeur Stewart hebben voorlopig geen vakantie. Zij praten de komende dagen met spelers over het profiel van de nieuwe trainer. En dat allemaal na een van de roerigste weken in de recente geschiedenis van PSV.