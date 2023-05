Leicester City degradeert zeven jaar na landstitel, ook Leeds United daalt af

Leicester City en Leeds United zijn zondag uit de Premier League gedegradeerd. Leicester daalt daarmee zeven jaar na het verrassende kampioenschap af naar het tweede niveau.

'The Foxes' wonnen dankzij doelpunten van Harvey Barnes en Wout Faes met 2-1 van West Ham United, maar dat bleek niet genoeg. Concurrent Everton won namelijk ook en hield de veilige zeventiende plek daarmee in handen.

Leicester City zorgde in 2016 voor een grote verrassing door onder manager Claudio Ranieri kampioen te worden en de Champions League in te gaan. In de jaren erna werd de club achtereenvolgens twaalfde, twee keer negende, tweemaal vijfde en achtste in de competitie.