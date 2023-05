Bizarre ontknoping: Heidenheim verstoort promotiefeest HSV met zeer late goals

Hamburger SV heeft zondag op dramatische wijze naast directe promotie naar de Bundesliga gegrepen. HSV vierde na de zege op Sandhausen al feest op het veld, maar concurrent Heidenheim maakte diep in blessuretijd nog twee goals op bezoek bij Regensburg (2-3).

Laagvlieger Regensburg leek met 2-1 te winnen, maar door doelpunten van Jan-Niklas Beste en Tim Kleindienst diep in blessuretijd won Heidenheim alsnog. De treffer van Kleindienst viel in de negende minuut van de extra tijd.

HSV is als derde geëindigd, maar kan nog promoveren. De club strijdt de komende week in twee duels met VfB Stuttgart om een plek in het nieuwe seizoen van de Bundesliga. Stuttgart eindigde in de Bundesliga als zestiende.