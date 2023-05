Van Bommel trekt na gemiste titelkans Antwerp parallel met verloren WK-finale

Mark van Bommel baalt er stevig van dat hij er zondag niet in slaagde om het kampioenschap binnen te halen met Royal Antwerp FC. De trainer vergeleek het 1-1-gelijkspel tegen Union Saint-Gilloise met de verloren WK-finale van 2010, maar stipte één belangrijk verschil aan.

"Na een WK-finale duurt het vier jaar voor er mogelijk een herkansing komt. Maar wij doen nog steeds mee en volgende week krijgen we weer een kans", zei Van Bommel bij Sporza. "Het is een andere situatie, dat geef ik toe. Er is mentaal oplapwerk nodig, maar we gaan door."

Royal Antwerp was bij winst kampioen geweest en lag dankzij een goal van Vincent Janssen op koers, maar kreeg in de slotfase de 1-1 om de oren. Toch verweet Van Bommel zijn spelers niets. "We hebben geen fouten gemaakt", zei hij. "Maar de feiten zijn dat we de titel nog niet binnen hebben. Gelukkig krijgen we nog een kans."

Antwerp en Union hebben beide 46 punten. Volgende week staan KRC Genk-Antwerp en Union-Club Brugge op het programma. Bij een zege op Genk is Antwerp alsnog landskampioen.

Calvin Stengs mist de kampioenswedstrijd door een schorsing. Clubtopscorer Janssen moest zich tegen Union met een hamstringblessure laten vervangen. "Dat zijn tegenvallers", zei Van Bommel. "Calvin is er zeker niet bij. Hij is een bepalende speler en kan uit het niets iets creëren. Dat is een gemis."

Het binnenhalen van de titel met Royal Antwerp zou historisch zijn. De club werd in 1957 voor het laatst kampioen van België.

Stand in play-offs om Belgische titel 1. Antwerp FC 5-46 (+2)

2. Union Saint-Gilloise 5-46 (+2)

3. KRC Genk 4-42 (-2)

4. Club Brugge 4-33 (-2)

