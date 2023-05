Ajax-speler Berghuis geeft omstander ferme klap bij verlaten stadion FC Twente

Delen via E-mail

Steven Berghuis heeft zondag na de wedstrijd FC Twente-Ajax een ferme klap uitgedeeld aan een omstander. De aanvaller van Ajax kon zich vlak voor het instappen van de spelersbus niet inhouden en haalde hard uit.

Het is onbekend wat er tegen Berghuis werd gezegd en waarom de 45-voudig international van Oranje zo woedend reageerde. Bij de bus van Ajax stonden tientallen omstanders achter hekken.

Kort daarvoor had Ajax het seizoen op teleurstellende wijze afgesloten met een 3-1-nederlaag op bezoek bij FC Twente. De Amsterdamse club eindigde op de derde plek en is daardoor volgend seizoen niet actief in de Champions League.