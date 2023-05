Ajacied Berghuis geeft fan ferme klap in Enschede, krijgt boete en betuigt spijt

Steven Berghuis heeft zondag na de wedstrijd FC Twente-Ajax een ferme klap uitgedeeld aan een omstander. De aanvaller van Ajax kon zich vlak voor het instappen van de spelersbus niet inhouden en haalde hard uit. Hij heeft inmiddels een boete gehad van Ajax en spijt betuigd.

Volgens Tubantia, dat zich op een anonieme bron baseert, reageerde de 31-jarige Berghuis woedend toen de omstander "kankerzwarte" naar Ajax-spits Brian Brobbey riep. Het is op beelden niet goed te zien of hij de omstander raakt.

Berghuis laat in een verklaring de precieze toedracht in het midden. "Ik heb spijt van mijn actie, ik had dit niet moeten doen. Na elke uitwedstrijd krijgen wij bij de bus heel veel verwensingen naar ons hoofd geslingerd, terwijl wij tijd maken om handtekeningen uit te delen aan fans die daar om vragen", zegt hij.

"Ik ben inmiddels wel wat gewend, maar mensen denken maar alles te kunnen roepen. Mijn reactie lost niks op, dat snap ik ook. Het is niet goed, ik heb een voorbeeldfunctie als speler van Ajax."

Bij terugkomst in Amsterdam had Berghuis een gesprek met trainer John Heitinga, algemeen directeur Edwin van der Sar en technisch directeur Sven Mislintat. Hij bood ook aan hen zijn excuses aan. "De conclusie is dat zijn reactie verkeerd was en dat Ajax die afkeurt. Hij heeft een boete gekregen", meldt Ajax in een verklaring.

0:15 Afspelen knop Steven Berghuis slaat na afloop FC Twente-supporter bij spelersbus

Incident past in roerig seizoen Ajax

Kort voor het incident had Ajax het seizoen afgesloten met een teleurstellende 3-1-nederlaag bij FC Twente. Berghuis was net hersteld van een blessure en begon op de bank. Hij viel in de slotfase in bij de Amsterdammers.