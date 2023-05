Ajax legt transfervrije Van den Boomen voor vier seizoenen vast

Ajax heeft maandag de komst van middenvelder Branco van den Boomen bekendgemaakt. De 27-jarige oud-jeugdspeler van de Amsterdammers komt transfervrij over van Toulouse en tekent een contract tot medio 2027.

De in Noord-Brabant geboren Van den Boomen kwam tussen 2011 en 2014 uit in de jeugdopleiding van Ajax. In totaal kwam hij tot vijftien wedstrijden in Jong Ajax, waarna hij in 2014 overstapte naar FC Eindhoven.

Na periodes bij sc Heerenveen, Willem II, weer FC Eindhoven en De Graafschap maakte Van den Boomen in 2020 de overstap naar Toulouse, dat toen nog uitkwam in de Ligue 2. In het seizoen 2021/22 werd Toulouse met onder meer 21 assists van Van den Boomen kampioen van de Ligue 2, waardoor het promoveerde naar het hoogste niveau.

Volg nieuws over Ajax Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax Blijf met meldingen op de hoogte

Dit seizoen is Van den Boomen al goed voor dertien assists. De technicus geldt als een specialist op het gebied van spelhervattingen en is achter Belg Brecht Dejaegere ook nog eens reserveaanvoerder van Toulouse, wat met nog een wedstrijd te gaan dertiende staat in de Ligue 1. Ook pakte de club de Coupe de France, door in de finale overtuigend met 1-5 te winnen van FC Nantes.

Van den Boomen, die nog nooit uitkwam voor Oranje, is niet de enige Nederlander die Toulouse deze zomer gaat verlaten. Ook Stijn Spierings verlaat de club transfervrij, zo meldden 'Les Violets' eerder. Het is nog niet bekend waar de oud-speler van onder meer RKC en Sparta zijn carrière vervolgt. PSV zou inmiddels werk maken van de komst van Spierings.

Van den Boomen won dit seizoen met Toulouse de Coupe de France. Foto: Getty Images

Van den Boomen moet Ajax helpen opkrabbelen

Van den Boomen is de eerste zomeraanwinst van Ajax, dat na een zeer teleurstellend seizoen onder leiding van de nieuwe directeur spelerszaken Sven Mislintat moet gaan bouwen aan een nieuw elftal.

De dolende Amsterdammers verloren zondag met 3-1 op bezoek bij FC Twente, waardoor het aanstaand seizoen is veroordeeld tot de Europa League in plaats van de Champions League.

Of Ajax het nieuwe seizoen in gaat met of zonder trainer John Heitinga is nog onduidelijk. De oud-speler van de club nam in februari als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder, maar wist het tij niet te keren.