Fortuna en coach Velázquez uit elkaar: 'Hij heeft ons in de Eredivisie gehouden'

Fortuna Sittard bevestigt zondag het vertrek van trainer Julio Velázquez. Het aflopende contract van de 41-jarige Spanjaard wordt niet verlengd.

"In onderling overleg is besloten de samenwerking niet voort te zetten", meldt Fortuna na het 1-1-gelijkspel tegen NEC. In het kielzog van Velázquez vertrekken ook assistent-trainer Jaime Mut, performance coach Javier Chocarro en data-analist Miguel Perez.