Boze Veerman bedreigd na vertrek Van Nistelrooij bij PSV: 'Wat een schijtwereld'

Joey Veerman en zijn familie zijn na het abrupte vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij bedreigd bij PSV. De middenvelder zou als een van de klagende spelers over Van Nistelrooij worden gezien, maar daar is volgens hem niets van waar.

Veerman zegt helemaal niks met het vertrek van Van Nistelrooij te maken te hebben gehad. "Er zijn heel veel dingen gezegd en geschreven en ik heb me daar lichtelijk over verbaasd", zei een pislinke Veerman zondag na afloop van AZ-PSV (1-2) tegen de NOS .

"Het lek zou zogenaamd bij mijn zaakwaarnemer vandaan komen. Hij krijgt allemaal doodsbedreigingen. Het is belachelijk. Wat sommige gasten proberen aan te richten is niet te filmen. Ja, ik ben echt heel erg pissig over afgelopen week."

"Ik heb mijn reacties uitgeschakeld, want ik wist dat ik allerlei berichten zou krijgen. Ik had daar helemaal geen zin in en ik wilde me focussen op AZ. Ik kreeg gekke berichten, niet te geloven. De voetbalwereld is een schijtwereld."