Ajax moet puinruimen na dramatisch seizoen: 'Meerdere dingen kloppen niet'

Het ongeloof en de teleurstelling zijn groot bij Ajax nu de club als derde is geëindigd in de Eredivisie. Er is bij de Amsterdammers, die Champions League-voetbal mislopen, het besef dat er veel anders moet.

"Vergeleken met de afgelopen seizoenen was dit een seizoen waarin we tekort zijn gekomen. We moeten ervoor zorgen dat het eenmalig is. Het is een kloteseizoen geweest", zei trainer John Heitinga na de 3-1-nederlaag bij FC Twente.

De oud-verdediger werd eind januari voor de groep gezet als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. Na een aardig begin haalde Ajax ook onder zijn leiding niet het vereiste niveau in een seizoen waarin het ook op bestuurlijk vlak onrustig was.

Tegen FC Twente kreeg Ajax in de eerste vijf minuten na rust twee doelpunten tegen. Daarmee werd een voorsprong uit handen gegeven. Het was exemplarisch voor het seizoen van de 35-voudig landskampioen. Heitinga hoopt dat ervan geleerd wordt.

"We stapelden fout op fout. Dat deden we gewoon niet goed", zei de 39-jarige coach. "De jongens doen dat niet bewust, maar op het allerhoogste niveau wordt dit afgestraft. Die pijn moet je voelen."

Uitslagen Eredivisie-speelronde 34 AZ-PSV 1-2

sc Heerenveen-Go Ahead Eagles 2-0

FC Twente-Ajax 3-1

Feyenoord-Vitesse 0-1

SC Cambuur-RKC Waalwijk 4-0

FC Utrecht-FC Emmen 3-2

Fortuna Sittard-NEC 1-1

FC Groningen-Sparta Rotterdam 0-5

FC Volendam-Excelsior 3-2

Klaassen: 'Het was een Ajax-onwaardig seizoen'

Davy Klaassen was eveneens zwaar teleurgesteld na de nederlaag bij FC Twente. Ook volgens de ervaren middenvelder past het verlies in het seizoen dat hij beleefde met het zwakke Ajax, dat volgend seizoen in de play-offs van de Europa League speelt.

"Het was een Ajax-onwaardig seizoen en zo sluiten we het ook af. Ik vind het moeilijk om nu terug te blikken op zo'n wedstrijd als je zo teleurgesteld bent over een heel seizoen. Het moet beter volgend jaar", zei hij tegen ESPN.

"Er zijn meerdere dingen die niet kloppen en dat los je niet even snel op. We moeten daar individueel en samen naar gaan kijken. Zo veel onrust in je club is niet goed. Al is dat weleens vaker geweest en toen waren we wél succesvol."