Heitinga verwacht komende week eindelijk nieuws over zijn toekomst bij Ajax

Het is ook na de 34e en laatste Eredivisie-speelronde nog onduidelijk of Ajax verdergaat met interim-trainer John Heitinga. De oud-verdediger denkt dat er in de komende dagen meer duidelijk wordt.

Heitinga en Ajax sloten het seizoen zondag af met een 3-1-nederlaag bij FC Twente. De Amsterdammers eindigden achter Feyenoord en PSV als derde in de Eredivisie en spelen volgend seizoen Europa League-voetbal.

"Ik denk dat er aankomende week duidelijkheid gaat komen", zei Heitinga toen hem voor de camera van ESPN voor de zoveelste keer dit seizoen naar zijn toekomst bij Ajax werd gevraagd.

De veelvoudig Oranje-international verzekerde dat hij nog van niets weet. "Als ik informatie had kunnen delen, dan had ik dat gedaan. Het is voor iedereen het beste als we verder kunnen."

'Ben niet voor de bus gegooid'

Op zijn persconferentie zei Heitinga vervolgens ook zelfkritisch te zijn over het spel van Ajax onder zijn leiding. Hij werd eind januari naar voren geschoven als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder.

"Ik zal zelf ook evalueren en terugblikken op de afgelopen vier maanden", vertelde hij. "Of ik met mijn aanstelling door Edwin van der Sar voor de bus ben gegooid? Nee, ik ben ingestapt om te helpen."

Heitinga baalt ervan dat Ajax het rampseizoen in stijl eindigde. "De realiteit is Europa League en dat is pijnlijk. Zeker na het succes van de afgelopen jaren. We zijn best wel verwend geweest."