PSV gaat Champions League in na crisisweek, Ajax eindigt rampseizoen in stijl

PSV heeft zondag in de laatste Eredivisie-speelronde de tweede plek en daarmee een plek in de derde voorronde van de Champions League veiliggesteld. De Eindhovenaren wonnen met 1-2 bij AZ. Ajax verloor met 1-3 bij FC Twente, maar behield de derde plek door puntenverlies van AZ.

PSV en Ajax aasden voorafgaand aan de laatste speelronde op de begeerde tweede plek. De Eindhovense club had in Alkmaar aan een punt voldoende. Bij verlies van PSV kon Ajax een plek klimmen, maar dan moesten de Amsterdammers winnen bij FC Twente.

Ajax moest in de slotfase nog vrezen voor een goal van AZ tegen PSV, waardoor de Amsterdammers zouden afzakken naar de vierde plek. De ploeg van Pascal Jansen verloor echter in blessuretijd en eindigt als vierde in de Eredivisie.

PSV en AZ maakten er in de eerste helft geen spektakelstuk van. De belangrijkste redding kwam van PSV-keeper Walter Benítez op een inzet van Vangelis Pavlidis. PSV creëerde ook bijzonder weinig. Voor het eerst sinds januari 2021 lukte het de Eindhovense ploeg niet om in het eerste bedrijf minimaal één keer op doel te schieten.

Simons brak, zoals zo vaak dit seizoen, de ban bij PSV. De aanvaller snelde na rust bij een counter naar het vijandelijke doel en schoot raak. AZ kwam vlak voor tijd langszij via Karlsson. Joey Veerman legde invaller Riechedly Bazoer neer in de zestien meter, waarna de Zweed de strafschop verzilverde.

Meteen na rust ging het gruwelijk mis bij Ajax, mede door Edson Álvarez. De Mexicaan verspeelde de bal aan Joshua Brenet, die Ugalde bediende. Even later hief Álvarez buitenspel bij een vrije trap af, waarna Pleguezuelo binnenkopte. Doelman Gerónimo Rulli zag er niet goed uit bij de tegengoal.

De nederlaag van Ajax past in een rampzalig seizoen. De ploeg werd snel uitgeschakeld in zowel de Champions League als Europa League, terwijl de bekerfinale werd verloren van PSV. Door de slechte resultaten moest trainer Alfred Schreuder in januari vertrekken, maar onder opvolger Heitinga was er geen verbetering zichtbaar. Het is nog onduidelijk wie volgend jaar de trainer van Ajax wordt.