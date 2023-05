Heerenveen wint slag om laatste play-offplek door zege op concurrent Go Ahead

Het vierde en laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal is zondag in handen gevallen van sc Heerenveen. De Friezen behielden de achtste plaats door concurrent Go Ahead Eagles met 2-0 te verslaan. RKC Waalwijk, dat ook nog kansrijk was, ging onderuit bij SC Cambuur.

Bij Heerenveen-Go Ahead viel de openingstreffer op slag van rust. Verdediger Pawel Bochniewicz kreeg bij een voorzet alle ruimte en kopte fraai raak. In de slotfase maakte Ché Nunnely aan alle onzekerheid een einde.

Met de overwinning gaf Heerenveen concurrenten Go Ahead en RKC geen kans om de felbegeerde achtste plek over te nemen. Bij een gelijkspel had de ploeg van trainer Kees van Wonderen de play-offplek kunnen laten glippen en bij een nederlaag was dat sowieso het geval geweest.

De jacht op het eerste Europese avontuur in elf jaar begint voor Heerenveen donderdag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Zondag is de return. De winnaar van het tweeluik strijdt in de finale met FC Utrecht of Sparta Rotterdam om deelname aan de tweede voorronde van de Conference League.

Het betekent dat Andries Noppert in ieder geval nog twee wedstrijden speelt voordat hij mogelijk terugkeert in de selectie van Oranje voor de finaleronde van de Nations League. De keeper maakte tegen Go Ahead zijn rentree na een slepende liesblessure.

Oranje-keeper Andries Noppert tijdens zijn rentree in het shirt van sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

RKC gaat af in Leeuwarden

RKC gaf zondag niet thuis tegen het al gedegradeerde Cambuur: 4-0. De ploeg van de naar FC Twente vertrekkende coach Joseph Oosting keek in Leeuwarden bij rust al tegen een 2-0-achterstand aan.

De openingstreffer was een bijzondere; Cambuur-spits Roberts Uldrikis maakte pas zijn eerste goal van het seizoen. Vrijwel direct erna scoorde ook David Sambissa. Beide doelpunten vielen in de extra tijd van de eerste helft.

In de tweede helft ging het van kwaad tot erger voor RKC. Navarone Foor maakte er vrij snel 3-0 van en Milan Smit tekende al in de 67e minuut voor de 4-0. Cambuur deed de laatste plaats in de Eredivisie op de valreep over aan FC Groningen.

RKC speelde nog nooit Europees voetbal en dat blijft voorlopig dus zo. Go Ahead speelde in het seizoen 1965/1966 twee wedstrijden in Europa en deed dat in het seizoen 2015/2016 nog eens.

Ongeloof bij RKC Waalwijk-keeper Etienne Vaessen na een van de goals van Cambuur. Foto: Pro Shots