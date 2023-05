Kampioen Feyenoord verliest van Vitesse en grijpt naast clubrecord

Feyenoord heeft zondag het Eredivisie-seizoen afgesloten met een 0-1-nederlaag tegen Vitesse. Twee dagen nadat trainer Arne Slot zijn contract tot medio 2026 verlengde , leed de landskampioen de tweede verliesbeurt in de competitie.

Bij het duel in de zonovergoten Kuip stond niets meer op het spel. Feyenoord kroonde zich twee weken geleden al tot kampioen, terwijl het grillige Vitesse al zeker was van handhaving.

Feyenoord maakte in de beginfase een scherpe indruk en reeg de mogelijkheden aaneen. Quinten Timber miste een vrije schietkans en Santiago Giménez zag een inzet via Ryan Flamingo over het doel gaan.

Na een half uur zag Feyenoord een treffer worden afgekeurd. Een van richting veranderd schot van Orkun Kökçü belandde in het doel, maar in de ogen van de arbitrage stond Lutsharel Geertruida hinderlijk buitenspel.

Vlak voor de onderbreking kon Vitesse wél juichen. In eerste instantie ging er wegens buitenspel van aangever Million Manhoef een streep door de treffer van Marco van Ginkel, maar uit de beelden bleek dat Manhoef vóór de laatste verdediger stond toen hij de bal ontving.

In de tweede helft stichtte Feyenoord genoeg gevaar, maar de kampioen had de pech dat doelman Kjell Scherpen in een goede vorm stak. Zo redde de sluitpost knap op een vlammend schot van Javairô Dilrosun. Een kwartier voor tijd leek Feyenoord alsnog langszij te komen, maar ook de goal van Danilo werd afgekeurd wegens buitenspel. Vitesse hield stand en eindigt als tiende.

Bij een zege had Feyenoord het eigen puntenrecord (85) uit 1973 geëvenaard. Eerder dit seizoen gingen de Rotterdammers in competitieverband alleen onderuit bij PSV (4-3 in september).

Als kampioen is Feyenoord volgend seizoen verzekerd van Champions League-deelname. Voor de ploeg van Slot begint het nieuwe seizoen op 6 augustus met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.