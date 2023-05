FC Groningen verlaat Eredivisie op tekenende wijze en eindigt als hekkensluiter

FC Groningen heeft het dramatische seizoen zondag op tekenende wijze afgesloten. De gedegradeerde club verloor in een lege Euroborg met 0-5 van Sparta Rotterdam en eindigt het seizoen als hekkensluiter. FC Utrecht won mede dankzij een goal van topscorer Anastasios Douvikas met 3-2 van FC Emmen.

Het contrast tussen het gedegradeerde FC Groningen en revelatie Sparta Rotterdam was dit seizoen immens en dat was bij de seizoensafsluiter in de Euroborg niet anders. In een leeg stadion vanwege het wangedrag van de fans in het duel met Ajax ging het opnieuw helemaal mis voor de thuisploeg.

FC Groningen moest al na 24 minuten met tien man verder na een rode kaart voor Nordin Musampa, die de doorgebroken Dirk Abels naar de grond had gewerkt. Een minuut later zette Jonathan de Guzman de bezoekers uit Rotterdam op voorsprong vanuit een vrije trap.

Na rust lukte er niet veel meer bij FC Groningen, dat nog vier doelpunten incasseerde. Koki Saito, Arno Verschueren, Tobias Lauritsen en Vito van Crooij scoorden achtereenvolgens voor Sparta. De club eindigt het seizoen met de ruime overwinning in stijl en gaat met vertrouwen naar de play-offs.

Voor FC Groningen zit het rumoerige seizoen er met de nederlaag in de lege Euroborg eindelijk op. De club, waar de fans zich dit seizoen geregeld in negatief opzicht lieten gelden, is na de zomer voor het eerst sinds 2000 niet op het hoogste niveau actief. Door de 4-0-zege van SC Cambuur op RKC eindigt de 'Trots van het Noorden' zelfs als hekkensluiter.

Anastasios Douvikas was eenmaal trefzeker tegen FC Emmen, maar moet de topscorerstitel delen. Foto: Pro Shots

Topscorer Douvikas helpt FC Utrecht langs FC Emmen

In de play-offs om een Europees ticket neemt Sparta Rotterdam het op tegen FC Utrecht, dat zondag met de nodige moeite van FC Emmen won. Nick Viergever maakte in de slotfase het winnende doelpunt, maar de meeste aandacht ging naar Anastasios Douvikas.

De Griek kon voor eigen publiek de topscorerstitel veiligstellen en was ook eenmaal trefzeker (2-1). Toch moet Douvikas de topscorerstitel delen met Xavi Simons, die PSV met twee doelpunten aan een 1-2-zege op AZ hielp.

De andere goals in De Galgenwaard kwamen op naam van FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn (1-0) en FC Emmen-spelers Ole Romeny (1-1) en Mark Diemers (2-2). Ook voor FC Emmen zit het seizoen er nog niet op: de club moet zich in de play-offs zien veilig te spelen.

NEC en Fortuna Sittard hielden elkaar in een duel met twee penalty's in evenwicht: 1-1. Landry Dimata scoorde vanaf 11 meter namens NEC en Fortuna-spits Paul Gladon deed dat kunstje in de blessuretijd na. FC Volendam won in een spektakelstuk met 3-2 van Excelsior.